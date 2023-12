La exMiss Grand Perú, Samantha Batallanos, utilizó sus redes sociales para relatar brevemente lo que ocurrió durante la madrugada del viernes luego de ser violentada por quien era su pareja en ese momento, Jonathan Maicelo.

“El 7 de diciembre fui agredida física y psicológicamente por parte de mi expareja Jonathan Maicelo y el mismo día me dirigí a la comisaría de San Isidro a realizar la denuncia. No permitiré ningún tipo de agresión de parte del señor, comentar que mi relación terminó rotundamente y no daré paso atrás a mi decisión”, se lee en el comunicado que compartió en su cuenta de Instagram.

Además, reconoció que se encuentra atravesando un momento emocional difícil a raíz del maltrato físico y psicológico que sufrió durante su relación con el boxeador.

“En este momento me encuentro mal emocionalmente por todo lo ocurrido, agradezco a los medios de prensa y seguidores por su preocupación y gran apoyo”, agregó.

¿Qué puedo hacer si sufro agresión?

Para denunciar agresión, puedes acudir a la comisaría más cercana o a los Centros Emergencia Mujer (CEM) más cercanos ante cualquier hecho que vulnere la integridad y los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes

También puedes llamar a la Línea 100 que brinda información, orientación, consejería y soporte emocional para personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar o que conozcan un caso. La llamada es gratuita al número 100, desde un teléfono fijo o celular desde cualquier parte del país.

Se puede llamar desde cualquier parte del país, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Profesionales brindan asesoría legal, psicológica y social a las personas víctimas de violencia de género.

