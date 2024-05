Se abrió un nuevo capítulo en la historia de enfrentamiento entre Miguel Trauco y su expareja Karla Gálvez. Esta vez, la madre de los hijos del futbolista contará toda su verdad en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, luego que se expusiera la exorbitante suma que recibe por la manutención de sus pequeños.

En el adelanto del programa de espectáculos se oye a Karla haciendo referencia a la supuesta vida libertina que lleva el jugador del Criciúma Esporte Clube de Brasil.

“Llevó a su amigo, llevó a su pareja, para eso sí había plata, por eso que estoy sentada aquí, para hacer valer sus derechos de mis hijos”, sostiene la ex del pelotero evidentemente indignada.

Según la promoción del programa de la ‘Urraca’, Karla Gálvez no sólo denunciará a Miguel Trauco por tacharla de mala madre sino también exigirá un aumento de la pensión de alimentos de sus hijos.

"Una porquería, para mí es una porquería" , sostiene la expareja del seleccionado peruano al hablar del rol de padre que desempeña el jugador de fútbol.





¿Qué dijo Miguel Trauco?

Miguel Trauco se cansó de las críticas en su contra y decidió responder las fuertes acusaciones de su expareja Karla Gálvez, quien lo acusó de negarse a pagar un viaje escolar de sus hijos.

Según un conductor de televisión de Tarapoto, identificado como Francisco Arévalo, el jugador del Criciúma Esporte Clube de Brasil le envió un mensaje de WhatsApp para defenderse de las acusaciones.

“Panchito, no es que tenga pensamiento antiguo, solo que ya me cansé que me agarren de gil, dice que ella no tiene para pagar un extra en el cole, pero para estar viajando semanalmente a Tarapoto a juerguear sí tiene”, se lee en el mensaje que habría enviado el pelotero.

Pero el tema no quedó ahí y es que Miguel Trauco también reprochó la actitud de la madre de sus hijos de tacharlo como ‘tacaño’, pese a la exorbitante suma que le da mensualmente como pensión de alimentos de sus hijos.

“Tantas madres solteras que les dan 1000 soles de pensión y viven tranquilas. Sin embargo, a la señora 5300 dólares mensuales no le es suficiente”, arremetió el seleccionado nacional.





