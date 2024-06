Mostrar menos

¿Cinco mil verdolagas como pensión de alimentos? Un sencillo, cómo no, porque es lo mínimo que podría pagar un jugador de fútbol internacional. No amigo peruano, no es mucho, es lo justo y lo que Miguel Trauco y Karla Gálvez conciliaron por primera vez. Esta es la Comidilla de Lima.