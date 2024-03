No solo incursiona en el ámbito de la música y el reality “Esto es guerra”, Micheille Soifer sorprendió a sus seguidores tras lanzarse como empresaria en Gamarra con su marca de ropa “Juliette”.

La chica reality contó que el nombre de su emprendimiento se debe al recuerdo que tuvo de una calle europea, en donde quedó impresionada por su belleza. incluso, comentó que cuando tenga a su hija se llamará así.

Feliz por ese inicio con su nueva marca, Soifer mencionó que hay precios especiales para los emprendedores y el público en general. Su local se encuentra ubicado en la galería El Encanto.

“Muy emocionada y contenta a la vez porque era uno de mis sueños que se va cumpliendo. Gamarra es un gran lugar para los emprendedores, así que estamos por acá para ofrecer al público con precios muy accesibles”, manifestó.





SIGUE COMO CANTANTE

De otro lado, aclaró que se siente muy contenta con su participación en el reality “Esto es guerra” y que sigue firme con su faceta como cantante urbana. En ese sentido, se mostró agradecida con el apoyo que ha recibido por parte de ‘EEG’ para continuar haciendo otras actividades.

“Para estar en Esto es guerra no hay edad y no he dejado la música, yo sigo haciendo música”, refirió.

Además, Micheille mencionó que en el Perú reina la salsa y la cumbia, así que cuando uno entra con el género urbano es más difícil, pero no imposible competir.

“Si yo quiero vender show, entonces, hago cumbia, pero no, yo me mantendré luchando por el género urbano y poco a poco, todo llega a su tiempo. He demostrado que puedo cantar y bailar”, aseveró.





