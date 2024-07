La exconductora del reality ‘Esto Es Guerra’, Johanna San Miguel, habló sobre el motivo que la llevó a dejar el programa en el que estuvo más de diez años. Lo hizo para aclarar los rumores que apuntan a que abandonó esta producción debido a problemas de salud o compromisos con otros canales.

San Miguel aseguró que “No es que me esté yendo a otro programa de televisión o a otra cosa. No es que tenga problemas de salud, simplemente es una para y poder estar con la familia”.

Señaló que se debe al ritmo agitado que vivía debido a su trabajo dentro de ‘EEG’: “‘Esto es guerra’ es un programa maravilloso, pero es superintenso y demandante. Si yo quiero hacer otras cosas, no solo el teatro, no puedo dejar el programa. Me gusta mucho el teatro”.

“Sería ideal tener un programa de una vez por semana, recuerdo que hace muchos años hice un programa que se llamaba ‘Un minuto para ganar’ y fue increíble; ha sido una de las cosas más lindas que he hecho”, agregó la expresentadora.

La popular Queca dejó entrever que Katia Palma y María Pía Copello serían sus posibles reemplazantes y destacó la experiencia de ambas en realitys televisivos.

Así fue su despedida del programa:

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.