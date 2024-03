Micheille Soifer rompió su silencio y se pronunció sobre las recientes declaraciones de Jeicy Pérez, expareja de su hermana Chris, quien aseguró que la cantante fue la intermediaria entre Christian Cueva y su hermana.

“Hay personas a quienes hay que responderles y otras de quienes hay que reírse. Es un tema donde no tengo nada que ver. No lo conozco (a Cueva). No tengo ningún tipo de vínculo, ni tampoco creo que tenga que entrar a opinar”, dijo.

Al ser consultada sobre si tuvo algún tipo de relación con el futbolista, la chica reality lo negó. “Nunca he tenido nada que ver con él”, aseguró.

Por último, señaló que no se ha visto afectada por las declaraciones del extranjero. “Nosotros nos dedicamos a trabajar y no estamos pendientes de cualquier tipo de chisme. No hay que darle importancia a este tipo de cosas porque es como si estuviéramos arrastrando a un muerto toda la vida”, concluyó.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.