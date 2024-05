Luego de desatar polémica por despedir en pleno programa en vivo a sus colegas Erick Delgado y ‘Paco’ Bazán, Gonzalo Núñez sorprendió al dejar entrever que ambos personajes del fútbol regresarían a su programa tras enfrentarse frente a las pantallas.

Durante su programa ‘Erick & Gonzalo’, el ‘Castor’ dio señales de que se arrepintió de su drástica decisión antes de dar a conocer un importante aviso para sus seguidores.

“Nos vamos con el anuncio de que todo vuelve a su normalidad la próxima semana, todos vuelven”, sostuvo el exconductor de América Televisión.

Fiel a su estilo, Gonzalo Núñez empleó palabras de grueso calibre para demostrar que realmente está arrepentido de su bochornosa pelea con sus colegas. “ Desde acá hago el anuncio oficial, mi orgullo me lo meto al cu**” , enfatizó.

Al ser cuestionado por sus ‘palabrotas’, el ‘Castor’ reafirmó su decisión inmediatamente. “Sí, otra vez, si hay que metérselo 30 veces, te lo metes 30 veces. Hay que saber rectificarse”, añadió.





OFRECIÓ DISCULPAS PÚBLICAS:

El exconductor de América Deportes y actualmente suspendido en Exitosa Deportes, ambos por sus constantes exabruptos, se tomó algunos minutos de la última edición de su programa ‘Erick & Gonzalo’ para pedir perdón por su pelea con Erick Delgado y Francisco Bazán, a quienes despidió en vivo.

“Antes que nada, quería pedirle disculpas a los dos porque -definitivamente- no fueron las formas correctas de hacerlo. (El despido) se debió conversar off the record, en los vestuarios, y no hacerlo público”, reconoció el ‘Castor’.

Sin embargo, Gonzalo Núñez luego sorprendió a todos sus seguidores afirmando en vivo que se mantenía firme en su decisión de no seguir contando con los comentarios ni la compañía del ‘Loco’ Delgado o ‘Paco’ Bazán.

“Para mí, no hay marcha atrás y esa es mi posición, espero que la respeten. Uno no deja de ser persona ni caballero al pedir disculpas, pero las decisiones que uno toma se asumen”, agregó el también expanelista de ‘A Presión’.









