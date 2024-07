Después de confesar que le dio un periodicazo en la cara a un periodista, siguen apareciendo los testimonios en contra de Jefferson Farfán con los comunicadores deportivos.

El primer agraviado fue Coki Gonzáles, el segundo Daniel Peredo (fallecido) y ahora Gonzalo Núñez, quien reveló en su último programa que el ‘10 de la calle’ le “declaró la guerra” hace 20 años.

Ante la presencia de Erick Osores, Paco Bazán, Erick Delgado y sus miles de seguidores, el polémico conductor contó una anécdota por la cual ‘Amá Charo’ y la ‘Foquita’ lo vetaron para siempre.

“(En un partido), se metió un perrito y no lo agarraba nadie, y encima era negro de mala suerte. ¡Este tiene más dribling que Jefferson Farfán ah!”, comenzó narrando. “¡ Y para qué dije eso!”, agregó.

“Ahora no es gracioso, pero fue hace 20 años. ¿Si el perro era blanco, no decía mi comentario? Era por la gambeta”, aclaró Gonzalo Núñez.



Ante este comentario, el exconductor de América Deportes reveló que fue la mamá del ‘10 de la calle’ quien tomó a mal lo que dijo y se lo recalcó a su hijo: “Te han comparado con un perro, encima negro y chusco”.

A partir de eso, “Farfán me declaró la guerra y nunca más me habló. (...) En un viaje de la Selección Peruana, cuando fuimos a jugar a Goiânia contra Brasil, yo vi que él entraba a su cuarto y le toqué la puerta”.

“Salió él y le dije: ‘Discúlpame por aquella vez que te comparé con un perro y tú y tu mamá se molestaron. En verdad te lo pido’. Fue una de mis primeras disculpas. Él me dijo: ‘No hay problema’. Pero nunca me dio una entrevista y siempre me miró de reojo”, finalizó el controvertido Gonzalo Núñez.





