Se viralizaron. Merly Morello y Lucía Pérez-Garland Urbina, hija de la actriz peruana Melania Urbina, compartieron un video en TikTok y lograron captar la atención de muchos, pues dejan en evidencia la cercana amistad que tienen.

En los primeros segundos del clip, Merly y Lucía se lucen abrazadas y, segundos después, ambas cambian de atuendo como parte de una tendencia viral. Sin embargo, lo que causó revuelo en dicha red sociales es que la actriz de “De Vuelta al Barrio” termina el video dándole un tierno beso en la mejilla a Lucía.

La encargada de publicar el video fue la hija de Melania, quien en la leyenda escribió: “Bi panic”. Los seguidores de ambas figuras recurrieron rápidamente a los comentarios para consultar si ambas eran pareja.

Morello también comentó el post, donde escribió: “Te amo, cielo”, el mismo que hizo que más personas consultaran si tenían romance. Ante la ola de cuestionamientos, la joven actriz respondió y aclaró por qué dijo que Lucía: “La amo porque es una de mis mejores amigas, la amo porque es importante para mi, la amo porque es INCREÍBLE”.

Merly Morello aseguró que es bisexual

Días atrás, en entrevista con Christopher Gianotti, Merly Morello habló abiertamente sobre su bisexualidad, la que −según contó− descubrió a los 4 años, cuando estaba en el colegio y le gustó una de sus compañeras.

“A los 4 años (lo descubrió), es que me gustó una chica del nido, en algún momento vi algo en televisión, chiquitita y fue ‘ok, me gustan las mujeres’. Pero luego ingresé a un colegio religioso y se jod... todo. Ahí dije ‘no, no me gustan las mujeres’”, comentó la exactriz de “De vuelta al barrio”.

Morello reveló habló con su madre sobre su bisexualidad a los 14 años. No obstante, asegura que no hubo una confesión de por medio porque su progenitora ya se había dado cuenta. “Ella simplemente me dijo ‘oye, se nota que te llama la atención esa chica, ve a pedirle su número’. Y yo ‘¿qué?’. Me dijo que se notaba. Le pregunté si sabía y me dijo ‘por Dios’. Fue la cosa más simple de mi vida, no he tenido ese dilema mental. Actualmente nada, es muy normal”, manifestó.

Merly Morello señaló que decidió hablar sobre su bisexualidad de manera pública recién en el 2019. Sin embargo, fue este año que volvió a referirse sobre el tema en TikTok, y rápidamente se volvió noticia.

“Fue titular en prensa de redes sociales y me llamaban. Tuve una llamada incómoda con una entrevistadora, yo no sabía quién era. Me dice ‘Hola, soy tal de tal, he escuchado esto. ¿Es incómodo que hablen así de ti?, ¿es cierto?’. Y yo, en primer lugar, no sé por qué es tan relevante. Fue súper incómodo”, sostuvo.

