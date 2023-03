La artista peruana, Andrea Luna, se encuentra en un buen momento como actriz. Entre sus tantos proyectos, se acaba de estrenar uno donde es protagonista: ‘Un retiro para enamorar’. Al igual que Lucía, su personaje, está aprendiendo a quererse y a conocerse más, aunque cuesta un poco más cuando se vive en Lima, ciudad en la que no puedes caminar tranquila por las calles sin ser víctima de acoso.

En su última producción para la pantalla grande, la joven actriz encarna a Lucía, una mujer que vive su propio proceso para reencontrarse con ella misma, algo que también viene trabajando Andrea:

“Lucía es una chica que cree en el amor pese a que no le ha ido bien y está en un proceso de sanación y de amarse. Me identifico en muchas cosas con ella porque también estoy aprendiendo a quererme más de lo que ya me quiero, y estoy en la búsqueda también de encontrarme y aprender a conocerme y entender que los más importante soy yo”, comenta.

LIMA ES UNA CIUDAD VIOLENTA

Luna considera que nuestra capital es peligrosa y violenta, debido a la falta de educación y a la falta de empatía, “porque en casa no les inculcan esos valores, no les dicen ‘ok, te voy a preparar para que no seas un animal con las mujeres. Te entrego al mundo para que seas una buena persona’. Hay mucho egoísmo muy arraigado en nuestro sistema”.

“Hay muchas ciudades en el mundo que son peligrosas, pero creo que Lima es una de las ciudades más peligrosas (para las mujeres). Creo que una mujer no puede andar sola, no puede vestirse como le da la gana porque tiene que estar cuidándose de que un hombre no la acose, no le grite cosas, y así te pongas lo que te pongas es una situación bien complicada, es una ciudad muy violenta”, agrega.

“Trato de no exponerme mucho”

Lamentablemente, para protegerse tiene que esconderse, refugiarse en casa: “Trato de no exponerme mucho. Pienso que cada uno puede vestirse como quiera, ser como quiera ser, salir a la calle seguro, pero lamentablemente no es una realidad. No estamos en Holanda, estamos en Lima. Lo que hago es no salir mucho, cuidarme muchísimo, salgo asustada, con ansiedad, con miedo, y así lo enfrento, y también uso mis redes sociales, porque si callo es peor porque estoy siendo cómplice”, apunta.

Sin embargo, pese a su prevención, en más de una ocasión ha sufrido acoso callejero. El último incidente ocurrió cuando iba caminando cerca a su casa:

“Un tipo me gritó una grosería en la calle y luego se fue, pero unas cuadras más allá veo a un tipo en un auto estacionado y me dice otra grosería, me acosa. Entonces saco el celular para tomarle foto a la placa y al auto. Luego baja la luna y me dice: ‘qué me grabas, serrana de m***’ y ahí aceleró y se fue. Yo llegué a mi ensayo de ‘Jauría’ (obra en la que participa) súper nerviosa”, cuenta la actriz.

“Tenemos que hacer que las nuevas generaciones no vivan esto (acoso), que las niñas estén seguras, pero si no se corta de raíz esto va a seguir”, añade.

La también modelo señala que se encuentra en un buen momento de su vida profesional, pues ha logrado ser protagonista de proyectos soñados. Pese a ello, busca “seguir creciendo” y cultivándose como actriz.

“Siento que estoy en un buen momento porque me han dado la oportunidad de hacer protagónicos en cine, teatro, televisión, siento que he hecho mucho y estoy muy agradecida por las oportunidades que me han dado a lo largo de mi carrera. Sigo intentándolo afuera, he ido a grabar hace poco a México, a España, entonces la idea es seguir viajando y conseguir personajes que me interesen, ser responsable con lo que escojo. Me gustan las buenas historias, los buenos personajes. Quiero seguir creciendo”.

