La conocida actriz Merly Morello se pronunció sobre la diferencia de ideas que tuvo con Ricardo Mendoza y Jorge Luna durante el programa ‘Chapa tu money’ (CTM). Ella aseguró que en muchas oportunidades estuvo en desacuerdo, pero que, a pesar de todo, manejaron una relación profesional.

Durante una entrevista con Henry Spencer, la actriz reveló algunas cosas interesantes y contó por qué se retiró del programa, lo cual generó una serie de especulaciones en redes sociales.

“Siempre me han tratado bien y hemos conversado de cosas que me han incomodado y que a ellos les ha incomodado. La relación amical, de trabajo y profesional siempre se ha llevado de la mejor manera”, aseguró.

Asimismo, se refirió al respeto que les tiene: “Ellos saben que los respeto un montón, hacen lo que creen que deben hacer. Saben que no estoy de acuerdo con muchas cosas, sí lo saben y se los he dicho de frente. No me gusta mentir, no me gusta ocultar, no me gusta ser hipócrita”.





Además, habló sobre los fuertes temas que se trataban en el programa y la incomodidad que le generaba. “Soy una persona medio activista en redes sociales y no dar mi voz en cosas así, por ejemplo, sería un poco raro de mi parte”, sostuvo.

Incluso, reveló que aceptó el trabajo en CTM porque le propusieron hacer improvisación “Tengo que aclarar que mi participación en CTM fue porque me propusieron un trabajo de improvisación. A mí, la impro me encanta”, afirmó a Spencer.





