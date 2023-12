¡Emotivo momento se vivió en ‘El Gran Chef Famosos’! Mayra Goñi y Ale Fuller sorprendieron a sus seguidores al reconciliarse en el reality de cocina después de estar varios años distanciadas.

Las actrices protagonizaron un emocionante suceso durante el intercambio de regalos que se emitió en el programa gastronómico el último sábado 23 de diciembre.

Tal como muestran las imágenes, Mayra Goñi no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas al momento de entregarle el presente a su amiga secreta. Para sorpresa de muchos, se trataba de Ale Fuller.

“Es para una persona que no veo hace algunos años, voy a llorar… Siempre lloro, es Navidad y me pongo sensible. Hace algunos años no tenemos mucha comunicación y este programa ha logrado que podamos estar juntas otra vez. Ale, esto es para ti, amiga”, fueron las palabras que la actriz le dedicó a la modelo antes de sellar su reconciliación con un tierno abrazo frente a cámaras.









Como se recuerda. Mayra Goñi y Ale Fuller fueron grandes amigas cuando protagonizaron ‘Ven, Baila, Quinceañera’. Los motivos de su distanciamiento no han sido revelados, sin embargo, se especuló que este se debió a Pablo Heredia, actor que fue pareja de Ale y que luego fue vinculado a Flavia Laos.





