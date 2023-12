La cantante Marisol dejó en el pasado sus diferencias con su hijo York Núñez, a quien echó de su casa cuando se enteró que había embarazado a su novia Elitha Echegaray, y se mostró emocionada tras el nacimiento de su primer nieto.

La ‘Faraona de la cumbia’ estuvo como invitada en el programa ‘El Reventonazo de la Chola’ el último sábado 2 de diciembre y aprovechó para dedicarle emotivas palabras al nuevo integrante de su familia.

“Sabe mi hijo y sabe la mamá del bebé que a pesar de todas las cosas que puedan pasar hoy o mañana, él siempre tendrá mi apoyo (...) Me emociono porque es mi sangre (…) Es un niño que ha venido a unir y a borrar malos entendidos”, sostuvo la artista al borde de las lágrimas.









¿Por qué Marisol echó a su hijo de su casa?

En julio de este año, la cantante de cumbia reveló en una entrevista para el podcast de la periodista Verónica Linares que estaba distanciada de su hijo porque había decidido echarlo de su casa tras enterarse que se convertiría en padre a sus 26 años de edad.

“Él me dijo que tenía que hablar conmigo y cuando lo veo llorar se me quitó el sueño. Cuando mi corazón se va poniendo frío, me quise morir. Voy a ser abuela. No lo asimilo hasta ahora”, empezó contando la artista.

“Le dije que termine la maestría, por qué no se esperó un año. Cuando me lo dijo, sentí que se me caía el corazón. Le dije que no me quiere porque hizo eso. Yo no lo voy a apoyar. Le dije: ‘coge lo que tengas que coger y te vas de mi casa. Mi mamá se moría, se desmayó’. Lo boté de mi casa, tiene que aprender. Se lo advertí siempre. Él tiene que aprender”, añadió la cantante.





