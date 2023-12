¿En pie de guerra? George Núñez vuelve al ojo público, pero esta vez para confesar que hasta el momento no conoce a su nieto, fruto de su relación entre York Núñez y Elita Echegaray. El músico no dudó en hablar sobre reconciliación entre Marisol y su nuera.

“Aún no tengo comunicación con mi hijo. A Elita le escribí, en un principio me contestó y quedamos para conocer al bebé, pero de un momento a otro dejó de contestar”, empieza escribiendo George Núñez.

“Qué bueno que hayan limado asperezas. Es bueno cambiar el chip”, dijo el músico tras ser consultado sobre reconciliación entre Elita Echegaray y Marisol.

Marisol no puede conocer a su nieto

Por otro lado, la expareja de Marisol cree que su nuera no le contesta los mensajes porque está “ocupada o no revisó su Messenger”, por lo que descarta que Elita Echegaray no le deja ver a su nieto por reconciliación con la ‘Faraona de la cumbia’.

“Si esa amistad tiene algo que ver ( con aún no conocer a su nieto) que quede en conciencia que yo hablé con Elita, quedé con ella para conocer al bebé hace unas semanas (...) quiero pensar que no hubo manipulación alguna”, indicó en diálogo con América Hoy.

Finalmente, se presentó un nuevo mensaje enviado por George, donde acusa a “fuerzas poderosas” de interferir en la visita a su nieto.

“Te cuento que hay una barrera en cuanto a conocer a mi nieto. Hablé con Elita y me dijo que hubo una discusión con mi hijo por el tema de conocer a mi nieto. Bueno, se nota claro que hay manipulación de las fuerzas poderosas”, escribió.

