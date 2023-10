Luego de que Mario Hart anunciara su regreso a la música, sorprendiendo a todo el público peruano, Cint G, reina de la chicha pop e hija de Tongo, opinó duramente del piloto de carreras, ya que considera que para la música no tiene talento.

Para empezar, la cantante fue invitada hace poco al programa ‘Mande quien mande’ y, en un momento, los conductores le consultaron si cantaría con Mario, pregunta que la ofendió.

“¿Cómo me iban a pedir eso? Me sentí ofendida porque Mario no canta, pues carece de técnica vocal y esa es mi opinión. [...] No soy una virtuosa del canto, pero he estudiado y sé de música. Tengo un legado musical que viene del gran Tongo, he participado en festivales de música de México donde me fue bien”, explicó a Trome.

No obstante, reveló que su sueño es colaborar con Leslie Shaw, ya que se considera fan de la expareja del piloto. “La conocí en la Teletón y me presenté con ella, muy sencilla, me dio unos consejos. Ella canta, es una artista preparada y mira hasta dónde llegó”, señaló la reina de la chicha pop.

Por último, dijo que no temías que sus declaraciones afecten su futuro laboral y aprovechó para mandar una ‘chiquita’ señalando que ya no le podía pasar algo peor que le cobraran por presentarse en un programa matutino, haciendo referencia a ‘América Hoy’.

Recordemos que la cantante reveló hace unos días que este programa le quiso cobrar por hacer un show en vivo.

