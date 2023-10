Cinthia Gutiérrez, hija del fallecido cantante Tongo, utilizó sus redes sociales para expresar su decepción con el programa ‘América Hoy’, luego de que le cobraran una suma de dinero por presentar su musical en vivo.

La artista conocida como Cint Gutiérrez abrió la caja de preguntas en sus historias de Instagram y le respondió a un usuario que arremetió contra el magazine conducido por Ethel Pozo.

Según explicó, se comunicó con la producción para presentar su musical en el set, pero le respondieron que antes debía pagar. Ella no tomó nada bien la propuesta monetaria ya que en otras oportunidades declaró para sus cámaras sin buscar un beneficio económico.

“Les conté la experiencia que yo tuve con ese programa en específico porque en general todos los programas siempre han sido chéveres conmigo, dentro de lo posible. Lo que me sucedió es que ellos me buscaron para algunas entrevistas y por eso yo tenía el contacto y quería hacer mi musical. Me dijeron que fresh, pero tenía que pagar”, contó la joven artista.

MIRA: Orlando Fundichely desborda amor por el nacimiento de su nieta

En ese sentido, Cint Gutiérrez puso en tela de juicio al programa ‘América Hoy’ y dejó entrever que habrían intentado aprovecharse de su inexperiencia.

“No se preocupen, la próxima yo les voy a cobrar. Algún día van a necesitar de Cint Gutiérrez, la reina de la chicha pop. Pucha ni que fuera millonaria para que me puedan cobrar. Yo sé que su trabajo es así, cobrar, pero entonces yo también hubiera cobrado porque es mi tiempo y mi imagen. Para la próxima les voy a cobrar y para que quede claro, yo nunca los he buscado, sino ellos”, arremetió la hija del popular cantante de música chicha.