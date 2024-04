Maricielo Effio no pudo ocultar su descontento ante la lluvia de críticas por parte de algunos usuarios respecto a su aspecto físico y lloró durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

La bailarina no pudo contener las lágrimas al leer una serie de comentarios ofensivos luego de responsabilizar al doctor Víctor Barriga Fong por la muerte de la cantante folklórica Muñequita Milly.

En plena transmisión, Maricielo Effio no dudó en recordar sus 30 años de trayectoria artística, por lo que dijo sentirse sorprendida ante tantos ataques en sus redes sociales por parte de sus propios compatriotas.

“Yo empecé desde pequeña, tengo 30 años de carrera. Gané un concurso y es por eso que comencé a ser artista. Pero me sorprende y me da pena cómo puede existir tanto veneno en redes, es increíble la cantidad de personas con tantos complejos, de verdad me causa mucha impresión”, indicó en medio de lágrimas.

“Leo, leo y digo ‘Dios, no hay respeto alguno por el prójimo’. Entre los propios peruanos se chancan, se insultan, se ofenden, se falta el respeto cuando lo único que hace uno es ser feliz. Es bien triste, estoy cansada de eso”, añadió la modelo visiblemente afectada.









¿Qué mensajes indignaron a Maricielo Effio?

Según el programa ‘América Hoy’, usuarios arremetieron contra la bailarina con comentarios ofensivos sobre su físico, luego que ella denunciara mala praxis por parte del doctor Fong.

“Trata bien a los mañosos, que pagan en tu página para verte”, “Parece que te pasaste de postres”, “Amiga, creo que hay cosas que hay que poner en su sitio, un poquito te pesas y se arregla”, “El doctor Fong hizo un buen trabajo”, fueron algunos de los mensajes le enviaron a Maricielo Effio.





