Casi dos años después de su mediática separación Gerard Piqué, Shakira vuelve a abrir su corazón para sincerarse sobre diversos temas personales, entre ellos de cuál es su concepto del amor desde su ruptura con el exfutbolista.

La estrella colombiana dio una entrevista a la edición británica de la revista Marie Claire donde destacó su misión para empoderar a otras personas, y lograr que encuentren su propia fuerza a través de la música En ese marco, confesó que en el pasado ella se consideraba débil y frágil, pero actualmente ha logrado superar sus miedos.

“En el pasado siempre pensé que era una persona débil y frágil, que no sobreviviría a ciertas situaciones. Pero lo hice. Y ahora hay menos cosas que temo”, aseguró la intérprete de ‘Te felicito’.

Asimismo, la artista barranquillera reconoce que su nuevo disco ‘Las mujeres ya no lloran’’ fue inspirado en su separación del papá de sus hijos, y que este álbum le permitió hacer lo mejor que pudo con su dolor. “Fue como curarse, pude transformar el dolor y la ira que sentía en creatividad, productividad y resiliencia”, agregó.









Shakira también confesó durante su entrevista que ahora ya no tiene el mismo concepto del amor y es que en el pasado soñaba con la idea de tener una familia y envejecer al lado del amor de su vida.

“He sido testigo del amor, pero tampoco he tenido tanta suerte. La monogamia es una utopía. Pero he sido compensada de otras maneras, con el amor de mis fans, mis hijos y mis verdaderos amigos. Oscar Wilde decía que la amistad es la forma más pura de amor y creo que es cierto. Dura más, al menos en mi experiencia”, comentó.





Shakira habla sobre su exrelación con el futbolista Gerard Piqué (Composición)





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO:





Mujer policía fue vista en un agente en Ica.