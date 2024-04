Lamentable noticia. El salsero Josimar y su pareja María Fe Saldaña han confirmado la pérdida de su bebé, al cual esperaban con mucho entusiasmo. La novia del cantante comunicó la triste noticia para ‘América Hoy’ y culpó a la expareja del cantante, Yanira Cárdenas, de ocasionar esta tragedia.

“Todo este circo hizo que se me complique el embarazo y perdí al bebé”, comentó. “Esta situación de verdad me puso muy mal. Me estresé demasiado y todo se complicó, pero bueno, seguimos adelante. Dios sabe por qué hace las cosas”, añadió la joven.

Agregó que fue el artista quien le pidió que no comunique la noticia: “No quiso que lo cuente pero yo siento que tenía que decirlo porque mucha gente estaba muy contenta por mi embarazo”, agregó.

“Yo jamás me metí en tu relación”

En marzo, luego que la exesposa de Josimar afirmara en ‘Magaly TV: La Firme’ que el salsero y su actual pareja armaron un plan para engañarla y obtener la nacionalidad americana, María Fe Saldaña decidió romper su silencio para responderle a la cubana.

“Ella dice que nosotros teníamos un plan y eso es falso, eso es difamarnos, yo jamás me metí (en su relación)”, dijo la empresaria de ropa, quien actualmente se encuentra en la dulce espera.

En ese sentido, María Fe no dudó en arremeter contra la ex del ‘Rey de la salsa perucha’ y le pidió que los deje en paz y que se enfoque en su nueva familia en lugar de hablar de ellos.

“Que ella nos deje tranquilos, no le hemos hecho nada. Ella está embarazada, tiene un nuevo novio, entonces que respete a su familia y deje de hablar de la mía, que lo supere y me deje tranquila, a mí sobre todo”, dijo María Fe Saldaña.

