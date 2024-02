Durante la exuberante boda de Cande Tinelli y Coti Sorokin, un inesperado episodio capturó la atención de los presentes cerca de la 1:30 de la madrugada cuando Marcelo Tinelli, se ausentó brevemente de la festividad, dejando a Milett Figueroa, disfrutando sola de la velada.

El inusual incidente desató una ola de especulaciones entre los asistentes, alimentando la curiosidad sobre una presunta discrepancia en la pareja. La presencia de Milett, quien deslumbró con un elegante vestido verde y un escote pronunciado, había sido uno de los puntos destacados en la ceremonia.

Milett Figueroa fue vestido con un vestido verde a la boda de la hija de Marcelo Tinelli.

Ángel De Brito, conductor del programa LAM de América TV, quien estuvo presente en la boda, reveló que Tinelli se retiró de la fiesta, dejando sola a Milett, pero no debido a una disputa. Más bien, el presentador estaba atendiendo a su hijo Lolo, fruto de su relación con Guillermina Valdés.

De Brito relató que la ausencia de Tinelli generó interrogantes entre los invitados, pero pronto se aclaró que el motivo era el agotamiento del pequeño Lolo, quien necesitaba descansar tras un día lleno de actividades. La familia optó por alojarse en el lugar del evento, lo que facilitó que Marcelo se retirara junto a Milett y su hijo.

Milett, tras intentar ayudar a Lolo a conciliar el sueño, regresó a la fiesta, pero Tinelli, rendido por el cansancio, se quedó dormido antes que su hijo, impidiéndole así volver a unirse a la celebración.

“Marcelo llevó a Lolo a dormir, Milett lo acompañó, pero Milett quería volver a bailar, tenía ganas de bailar. Lolo no se dormía, Milett los dejó solos para no distraerlo más, pero Marcelo se quedó dormido antes de Lolo, quedó liquidado y no pudo volver a la fiesta. Cuando Marcelo despertó ya era tarde”, reveló el periodista, aclarando que el presentador de ‘Bailando 2023′ no había tomado alcohol.





