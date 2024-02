La noche del pasado martes 27 de febrero, el Anfiteatro de la Quinta Vergara fue testigo del debut de la cantante peruana Lita Pezo en el Festival Viña del Mar. Representando al Perú en la ‘Competencia Interancional’, Pezo logró cautivar al público y se posicionó como la participante con el mayor puntaje de la velada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lita Pezo compartió un emotivo video donde expresó su agradecimiento al público peruano por el apoyo recibido desde su llegada a Chile. En sus palabras, describió la intensidad y emoción del momento, admitiendo sentir ansiedad y nervios antes de su presentación, pero decidida a brindar lo mejor de sí en el escenario.

La ganadora de ‘Yo Soy Kids’ reveló que estuvo al borde de las lágrimas durante su actuación, al recordar el camino que la llevó a representar a su país en el Festival Viña del Mar 2024. Desde sus inicios a la temprana edad de cuatro años hasta su consagración en ‘Yo Soy Kids’ a los 13, Pezo reflexionó sobre su trayectoria con gratitud y responsabilidad.

“Recordar todo lo que hemos tenido que pasar para estar donde estamos ha sido bastante maravilloso, lo tomo con mucho agradecimiento y responsabilidad. Sin ustedes no hubiera sido posible todo esto, lo he sentido en cada momento, en sus votaciones y en los mensajes. Todos somos luchadores de nuestra propia historia. Y yo, al margen de los resultados de la votación, seguiré luchando por mis sueños porque sí lo vale. Solo debo trabajar, trabajar y trabajar, y no dejar de confiar en uno mismo”, expresó.

Con la promesa de mejorar en su siguiente presentación, Lita Pezo cerró su mensaje agradeciendo el apoyo y destacando la importancia de representar a la mujer peruana y a su ciudad natal, Iquitos, en este escenario internacional. Concluyó reafirmando su compromiso de seguir dando lo mejor de sí misma para honrar a su país y a su público.

“Nada está dicho aún, falta una fecha más. La mujer peruana está presente en la Quinta Vergara y ojalá podamos estar en esa gran final para seguir dejando en alto el nombre de nuestro país, y el nombre de mi ciudad, Iquitos. Seguiré mejorando y preparándome, y puliendo algunos detalles. Siempre dando lo mejor para ustedes, gracias”, señaló.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.