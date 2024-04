Mar de Copas vuelve al centro histórico en un concierto íntimo y extenso en el que harán un repaso por lo mejor de su discografía. Para este show se suman las bandas Jet Rodeo, Xtraños y Joy Carpintero.

Después de pandemia, es su primera presentación en Yield Rock, local ubicado en la misma Plaza San Martin y que se ha convertido en un escenario importante para la escena musical.









En los últimos meses el Centro Histórico de Lima he recobrado ese brillo especial de las noches bohemias. Por eso, On The Rock Concerts lo ha escogido para convertirlo en un epicentro artístico y cultural con los mejores conciertos de rock, a cargo de las bandas más emblemáticas de nuestro país.

La noche será una velada de buen rock con artistas que están recorriendo a paso firme y dejando huella en la movida nacional. La cita es el sábado 13 de abril desde las 8:00 p.m. Las entradas están a la venta en Joinnus y en puerta de Yield Rock (Plaza San Martín).





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: