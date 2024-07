Luis Martín Bogdanovich, gerente del Programa para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), explica a Perú21 las razones del reordenamiento del comercio regulado en el Centro Histórico de Lima (CHL) que ha generado el rechazo de decenas de canillitas y emolienteros porque dispone su reubicación en zonas, según ellos, de baja venta, alejadas y desoladas.

- ¿Qué acciones se van a tomar frente al reclamo de los canillitas por la reubicación a zonas de baja venta en el Centro Histórico de Lima?

Partamos de lo siguiente: El Centro Histórico de Lima, desde hace varios años, está en un estado de caos, los medios y personas que vamos todos los días al Centro lo vemos... Existe una demanda ciudadana de orden en las calles; frente a esta situación se tienen que tomar algunas acciones en varias etapas. Una de ellas es el reordamiento del comercio regulado en vía pública, compuesto por seis giros aprobados en tiempos de la alcalde (Alberto) Andrade: venta de diarios y revistas, golosinas, lustradores de calzado, venta de artículos religiosos, emolientes y potajes tradicionales. Todos tienen ubicación fija en distintos puntos; sin embargo toda ciudad requiere que, a lo largo de los años, se reajusten ciertas situaciones... En principio no se le ha retirado la posibilidad a ninguno de los comerciantes regulados de seguir trabajando en la vía pública, lo que se ha hecho es plantear nuevas ubicaciones.

- Los canillitas dicen que tenían sus módulos en las avenidas Abancay, Emancipación y Tacna, y la reubicación dispone que sean trasladados a zonas alejadas del CHL. ¿Qué solución se ha planteado a este problema?

Hay un tema adicional que es muy importante decir: la razón por la cual la ciudad destina un espacio público para la venta de un producto es porque se considera que ese producto da un servicio a la sociedad.. Los espacios públicos no son ni de propiedad ni de posesión de nadie, porque son públicos y así lo garantiza la Constitución; entonces, sin que las personas dejen de tener la oportunidad de ejercer su trabajo en la vía pública, se les acomoda en espacios que la administración considera idóneos... Por otro lado, a veces, habrá visto que en una misma esquina hay varios puntos que venden lo mismo, están acumulados, no solo se garantiza el servicio, sino que ya es un exceso de servicio; pero hay otras zonas de Lima donde no se brinda el servicio; entonces, lo que se propone es que se pueda redistribuir para que se brinde el servicio en diferentes puntos. Esas son las motivaciones generales; ahora, yo entiendo también, nos toca ponernos en los zapatos de otras personas, porque ya hemos tenido reuniones, hemos instalado diálogos con canillitas, emolienteros, lustradores de calzado y entiendo, que ellos puedan decir: “¿Si yo estoy aquí, en este punto, hace 20 años por qué se me lleva hoy a otro lugar?”. Eso es parte de la conversación que se tiene. Y como parte de la conversación que se ha tenido, y se está teniendo, la idea es atender caso por caso, porque cada persona es un caso distinto, es un universo diferente; no podemos ver el tema de manera colectiva. Las federaciones y gremios nos ayudan a tener una conversación más ordenada con los individuos, pero los casos se van a atender punto por punto.

- ¿Es posible dejar sin efecto la reubicación de canillitas, emolienteros y demás giros?

Por las motivaciones que he señalado, no. Y no creo que sea algo que deba resumirse con una pregunta y respuesta de sí o no... la verdad requiere siempre exposición de motivos.

- ¿Al resolver caso por caso, es posible que los canillitas se mantengan en sus mismas ubicaciones?

Es posible que algunas personas se mantengan en sus puntos, porque siempre es caso por caso. No se puede atender un tema colectivo, porque si un colectivo demanda algo desde una perspectiva unilateral, estaríamos retrocediendo y paralizándonos frente algo que es una necesidad... la Municipalidad de Lima tiene la obligación de armonizar para 11 millones de personas y no solo para seis federaciones.

- De los 153 canillitas regulados reubicados ¿cuántos han mostrado su oposición?

En un principio, el 95% de comerciantes regulados en el Centro Histórico de Lima firmaron las nuevas ubicaciones; luego, algunos, se han manifestado en contra, pero en el marco del diálogo sostenido hemos visto que hay personas que están a favor de la ubicación, porque no se les ha movido (un 8%), otros tienen nueva ubicación, pero no les disgusta; también hay comerciantes del mismo gremio que pueden intercambiar sus ubicaciones; y finalmente otro grupo que tiene una insatisfacción frente a la ubicación planteada.

- ¿Es cierto que algunos canillitas que tenías sus módulos en avenidas transitadas han sido reubicados a zonas cercanas a los cementerios El Ángel, Presbítero Maestro, o incluso a la Huerta Perdida?

Entre las reubicaciones más lejanas del Centro Histórico de Lima, no hemos llegado ni al Ángel ni al Presbítero, sino a la plaza de Santo Cristo, que está al final del jirón Áncash. Es posible que haya alguien que considere que es un lugar que no es conveniente por las razones X, Y, Z. Por ejemplo, le comento, en el caso de los canillitas hay cerca de 20 que trabajan en Barrios Altos con las ubicaciones anteriores, todo depende de la perspectiva que se vea... Por eso, en el diálogo, vamos a poder analizar la perspectiva de cada quién, las necesidades de cada quién y buscar una solución para cada uno. El tema no se puede resumir tan fácilmente. Este tema, primero, no es novedad porque está contemplado en el Plan Maestro del año 2019, todos sabían cuáles eran las nuevas ubicaciones desde el año 2019; lo que pasa es que recién se ha podido concluir un trabajo de hormiga, que ha tomado cinco meses, porque se ha tenido que plantear para cada individuo un espacio diferente. Puede que haya habido un error material, que en vez de poner en un punto, lo pones en otra esquina y esa esquina no era un buen lugar, por alguna razón que resolveremos en esta fase. Pero todo es parte de la mejoría de una ciudad que hace muchos años está atravesando el caos y frente al caos hay que poner orden.

- Uno de los principales argumentos de los canillitas y emolienteros es que se les está reubicando a zonas donde las ventas son bajas. Si en una esquina vendían, por ejemplo, 300 periódicos; ahora los están mandando a donde venderían 10. Es una actividad de sobrevivencia para ellos. ¿Se ha tomado en cuenta ese aspecto al hacer esta reubicación?

Se ha tomado en cuenta ese aspecto, pero no es el único, porque se tiene que ver no solamente (lo que afecta) con un individuo o con un gremio, sino con un conjunto de factores. Por eso, yo en ningún momento estoy comentando sobre los canillitas y emolienteros, sino sobre los comerciantes regulados en vía pública porque ese es el universo con el que trabajamos. Luego están también los no regulados y los ambulantes estacionarios.

- ¿Qué acciones concretas ha pedido Prolima a la Gerencia de Fiscalización frente al comercio ambulatorio que está fuera de control?

Muchas y desde hace tiempo. No se olvide que estoy en Prolima hace varios años. Hay innumerables documentos enviados en este tiempo; sin embargo, la Gerencia de Fiscalización actúa para contener algo que es incontenible, porque la informalidad es incontenible, porque depende de la necesidad de la gente, de la situación que atraviesa el país, de la inmigración, de otros factores. Lo que se requiere es acción estratégica, no de choque.

- Los comerciantes formales denuncian que se busca regularlos en exceso y temen que sus plazas sean ocupadas por los ambulantes.

Ahí viene la segunda etapa en la que esperamos contar con ustedes para transmitir a la opinión pública las cosas desde una perspectiva veraz... Es posible que un informal ocupe la zona de un formal, pero debe hacerse de manera correlativa. No se puede abordar un problema tan grande con choque, no se puede hacer de la noche a la mañana.





