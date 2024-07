Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Luego de más de 100 años de resistencia, la quinta Virgen de Fátima, ubicada en la cuadra 1 del jirón La Mara, en Barrios Altos, en el Centro Histórico de Lima, sufrió un descomunal derrumbe que dejó en la calle a cuatro familias y perjudicó a otras 36. La continua filtración de agua debido a una antigua red de tuberías humedeció las paredes de quincha y adobe, y estas colapsaron la mañana del 5 de julio.

Frente a la emergencia, el Programa para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), viene realizando el apuntalamiento de la endeble edificación. Luego de ello, una comisión evaluará si la declara inhabitable o no.

La Casa de la Columna, en el jirón Conde de Superunda 326, ha sido declarada inhabitable hace más de una década, pero 50 familias, sin títulos de propiedad, la ocupan. Prolima ha realizado apuntalamientos a fin de que las personas puedan evacuar ante un terremoto de gran magnitud, mientras que la Beneficencia de Lima, administradora de la casona, tiene procesos judiciales abiertos con los ocupantes para recuperar la titularidad y poner el predio en valor.

“Tenemos poco más de 1,000 inmuebles declarados inhabitables de todo el Centro Histórico de Lima, entre ellos monumentos de valor ornamental y de entorno. Lo que venimos haciendo como Prolima es trabajos de emergencia en algunos de ellos. A la fecha, tenemos 230 trabajos de apuntalamiento que ayudan a que la estructura no colapse”, explicó a Perú21 el arquitecto Ricardo Rivera, coordinador del área de Gestión de Riesgo y Patrimonio Cultural de Prolima.

El especialista señala que “todo inmueble puede ser restaurado, mucho más cuando es patrimonio; pero el tema es complejo, porque lo tiene que hacer el propietario, cuya condición es precaria en su mayoría, previa autorización de Prolima y del Ministerio de Cultura (Mincul)”.

“Estamos en la penumbra, no sabemos qué hacer, todos queremos seguir viviendo acá. Hemos remodelado por nuestra cuenta, pero no hay dinero para reconstruirlo en su totalidad. Y, como esto es patrimonio cultural, cualquier remodelación tiene que ser por medio de la municipalidad, que no nos permite arreglar ni tocar nada hasta que vengan los especialistas de Prolima, pero ellos vienen solo cuando hay derrumbes, para apuntalamiento”, narró otro propietario. Las familias temen que la quinta colapse en su totalidad, obligándolos a dejar el lugar y que pase a ser un almacén.

BENEFICENCIA

Fabricio Orozco, gerente general de la Beneficencia, informó a este diario que un 35% de 640 inmuebles de la institución, entre propios y administrados, está en litigio judicial con ocupantes precarios, muchos de ellos captados por traficantes de terrenos. Frente a este problema y para conseguir recursos económicos que le permitan mantener y reforzar sus proyectos sociales, la Beneficencia ha presentado un proyecto al Mimp para que autorice la venta de 45 inmuebles monumentales en estado inhabitable a Prolima. “Hace dos meses hemos presentado este proyecto, que es más o menos alrededor de 50 a 60 millones de soles, y hasta la fecha no nos contestan”, enfatizó Orozco.