En un acto de valentía y sinceridad, la actriz Magdyel Ugaz, reconocida por su inolvidable interpretación de ‘Teresita’ en la exitosa serie televisiva Al fondo hay sitio, se sinceró sobre una batalla que libró lejos de los reflectores: su lucha contra un trastorno alimenticio, donde fue influenciada en gran medida por los estándares de belleza y la presión de la industria del entretenimiento.

Al revelar su lucha interna, Ugaz también ofreció una mirada más profunda a ‘Teresita’. La actriz logró dar vida a un personaje que no solo irradiaba alegría y carisma en la pantalla, sino que también enfrentaba sus propias batallas internas. ‘Teresita’ se convirtió así en un reflejo auténtico de las luchas universales que muchas mujeres enfrentan en su día a día.

El bullying cibernético está cada vez más presente ¿Has recibido mensajes hirientes?

Sí, claro que sí, debo de estar recibiendo diversos mensajes sobre mi cuerpo, aunque ya no estoy tan involucrada en eso. Recuerdo que cuando era muy joven las redes sociales no tenían tanta fuerza como ahora. En YouTube, recibí varios comentarios horribles y recuerdo que me afectaron mucho.

¿Cómo te sentiste con ello?

Fue horrible, no me gustaba mi cuerpo, me tapaba constantemente. No quería que me vieran y siempre andaba usando poleras, tratando de cubrirme por completo. Evitaba ir a lugares donde tuviera que mostrar mi cuerpo, ya que siempre fui una mujer grande y voluptuosa desde muy joven. La gente siempre asumía que era mayor de lo que realmente era, y recibía comentarios desagradables de hombres cargados de esa energía negativa.

¿Cómo lo enfrentaste?

Tuve trastornos alimenticios debido a todas las críticas que absorbí. Con el tiempo, busqué ayuda, ya que es importante hablar sobre quiénes somos realmente. Por ejemplo, cuando era joven me hubiera gustado recibir talleres o información sobre la importancia de honrar y querer mi cuerpo, así como aceptarlo tal como es. Esto no significa quedarse estancada sin hacer ejercicio. Honrar mi cuerpo implica entender que ha sido un camino difícil.

¿Qué hacías para bajar de peso?

Hacía la dieta de la sopa quema grasa, me mantenía un día comiendo solo manzanas o piñas. Recuerdo que llegué incluso a lastimarme la boca con todas esas restricciones. Siempre trataba de hacer cosas que dañaban mi cuerpo. Esto sucedió porque en nuestra educación no aprendemos a hablar de nuestro cuerpo de manera amorosa y compasiva, ni a dejar de compararnos con otros cuerpos.

¿Se vio afectada tu carrera artística?

Por supuesto. Imaginaba que si mi cuerpo no cumplía con ciertos estándares, podría perder oportunidades laborales. Con el paso de los años, me di cuenta de que había priorizado mal y eso se debía a la falta de conversaciones sobre amarse tal como uno es. En mi entorno, predominaba más bien la exigencia de ajustarse a un prototipo. Por eso, hoy más que nunca, considero importante compartir mi experiencia y aconsejar a otras mujeres desde mi perspectiva.

¿Cómo te diste cuenta de que estabas perdiendo?

Recuerdo que en un momento, cuando sentí que había muchas cosas que me sobrepasaban, pedí ayuda, pero a veces no está disponible de inmediato, especialmente debido a cuestiones económicas, esto también se vio limitado por la falta de tiempo y por el temor. Por eso, debemos ser más responsables con las palabras que decimos y cómo las decimos.

¿Qué mantiene fresca la trama de tu personaje en AFHS?

Al fondo hay sitio nos proporciona el factor sorpresa y nos sumerge en situaciones que despiertan nuestra curiosidad. Mi personaje siempre nos sorprende con nuevos desafíos. Esta esencia de jugar y divertirse con el personaje, que ya están arraigados en nuestros corazones, es una de las magias que se puede ver en los capítulos.

¿Qué elemento de tu personalidad se ha visto en la ‘Teresita’?

El personaje tiene algo de mí, porque soy muy intensa y apasionada, como Tere. Sin embargo, no soy tan atrevida ni extrovertida como ella.

Magdyel Ugaz interpreta a 'Teresita' en AFHS. (Difusión)

Al fondo hay sitio ha generado un impacto en la sociedad.

AFHS tiene esa cualidad de sacarte de momentos estancados en tu mente. Cuando ves una escena de los González frente a los Montalbán, te das cuenta de que, aunque las cosas sean difíciles, no son insuperables. Es como un respiro, una invitación a permitirnos reír un rato y a recordar que siempre hay solución. La serie nos ofrece constantemente ese aire fresco.

El personaje te ha acompañado durante casi dos décadas.

Sí, cuando interpreté a ‘Teresita’ tenía 24 años y este año cumpliré 40. Es muy impactante. Ningún personaje me ha acompañado durante tantos años en mi vida. Siempre habrá un antes y un después marcado por AFHS. Seguiré haciendo otros personajes, dedicándome a la actuación porque es mi pasión. Pero ‘Teresita’ siempre será uno de los personajes que más recordaré, gracias al público.

¿Pensaste que te podías encasillar?

El miedo al encasillamiento siempre está presente, pero lo dejé atrás hace mucho tiempo. Desde esa perspectiva, siento que mi trabajo consiste en crear historias que conecten más con los demás. Ya no temo ser encasillada, sino abrazar cada oportunidad. La vida me ha brindado la posibilidad de explorar otras facetas fuera de AFHS, como películas, teatro y novelas.





AUTOFICHA

“Siento que tengo un poco de dismorfia corporal y es consecuencia de toda esa bulla que absorbí. Pero me hago cargo y trabajo en ello. Para sanarme, decidí dejar de ver la comida como un peligro para mí y para mi vida. Esto fue parte del proceso de sanación”.

“En todos estos años he aprendido que la actuación es mi lugar. Me siento en casa, en mi hogar. La actuación me ha salvado de muchos momentos difíciles y me ha sacado adelante. Por eso, digo que el arte es sano y no lo cambiaría por nada”.

“Cuando Efraín me contactó para hacer de ‘Teresita’, yo estaba en un momento de desconexión, había dejado de trabajar por salud. Me habló del papel y me enamoré porque me sacó del problema en el que estaba. He aprendido, desde el agradecimiento, a celebrar el amor que le tienen a la serie”.





