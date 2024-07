El actor Bruno Odar reveló una difícil situación que le tocó vivir cuando fue parte del elenco de ‘Al fondo hay sitio’. En entrevista con Perú21, contó que sufrió bullying en la calle por su papel de ‘Lucho Gonzales’, quien era un hombre infiel con dos familias.

“En la época que hacía ‘Al fondo hay sitio’ me gritaban mi apelativo por las calles, la gente me bulleaba, en realidad. La violencia la vivimos en todos lados. Por eso me gritaban ‘basura’ y esas cosas, porque se burlaban del personaje. Quizás la gente se burlaba del personaje y no del actor, pero yo era el actor que ya había terminado de trabajar”, expresó.

Además, sostuvo que una parte del público no distingue entre la ficción y la realidad, pues hasta le han llegado a parar en la calle para preguntarle por ‘Reina Pachas’ (su pareja en la serie).

“La gente piensa que tú eres el personaje en la calle. A mí me ha parado gente cuando he estado con mi familia. Saliendo del mercado, viene el chico que me vendía las verduras y me dice: ‘Señor Lucho, ¿y su familia?’. Y yo le digo que estaba con mi familia con toda la gentileza del mundo, y él me dice: ‘No, usted es Lucho y su esposa es Reina Pachas, ¿dónde están sus hijos?’. Hay una confusión de si lo que estamos viendo es verdad o mentira. Es preocupante”, detalló.

“Descuidé a mi familia”

Bruno Odar también contó un episodio poco conocido de su participación en la exitosa producción nacional.

En los últimos meses, algunos actores como Nataniel Sánchez (‘Fernanda de las Casas’), Adolfo Chuiman (‘Peter McKay’) o Mónica Sánchez (‘Charito’), indicaron que decidieron salir de ‘Al fondo hay sitio’ porque era muy demantante y les quitaba tiempo para sus proyectos personales y, en el caso de Chuiman, porque su salud se vio afectada.

Al respecto, Odar, que actualmente protagoniza la impresionante obra ‘Tito Andrónico en el teatro Segura, detalló cómo fue su paso por la ficción de América Televisión: “La televisión es muy agotadora, muy exigente. En el tiempo de Al fondo hay sitio, estaba todo el tiempo ahí, no veía a mi familia”.

“He estado seis años, compañeros míos que han estado más tiempo y no descansan, deben sentir esa movida. De pronto veía a mis hijos que estaban más grandes. Creo que, en ese sentido, sí descuidé a mi familia, no porque yo quería descuidarla y hacer otra cosa, sino que por el mismo trabajo, no veía mucho a mis hijas y a mi hijo”, sostuvo a Perú21.

El reconocido actor expresó: “Ahora, me imagino estando 15 años en televisión, son 15 años de la vida de tus hijos que te los pierdas. Si ya con seis años son bastante, imagínate (…) a qué hora los ves, a qué hora los recoges del colegio, a qué hora conversas con ellos”.

Sin embargo, dijo no quejarse por el trabajo y consideró que los artistas no deben hacer el papel de víctima, pues son conscientes del tipo de trabajo que desempeñan.

“Ya pasó, tampoco hay que renegar de lo que ya pasó, hay que agradecer el trabajo que viene y no estoy quejándome de la televisión. Cada uno es responsable. Si te llaman de la televisión, sabes que vas a estar ahí y que te va a demandar tiempo, estás entrando conscientemente ahí. Sin víctimas, sin victimización”, enfatizó.

Actualmente, Bruno Odar es el protagonista de Tito Andrónico, en la obra del mismo nombre que va de miércoles a domingo a las 8:00 p.m., hasta el 4 de agosto en el Teatro Segura. Las entradas para ver esta impactante obra están a la venta en Joinnus.





