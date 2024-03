El cantante Luigui Carbajal, integrante de la banda Skándalo, compartió su felicidad y satisfacción en su matrimonio con la doctora Diana García. En una entrevista, Carbajal destacó la importancia del respeto y la confianza en una relación, lo que, según él, son fundamentales para evitar que una relación se vuelva tóxica.

Durante la entrevista, el cantante señaló que está a punto de cumplir un año de matrimonio con la doctora: “A punto de cumplir un año de matrimonio con mi esposa, estamos experimentando un momento hermoso. Nuestra relación se basa en la comunicación, el respeto y la confianza. Creo firmemente que estos son pilares esenciales para que una relación funcione y no se convierta en algo dañino que pueda desmoronarse”, expresó a Trome.

El cantante también abordó la problemática de las relaciones tóxicas en la sociedad actual, señalando que muchas veces estas surgen debido a problemas no resueltos del pasado de las parejas.

“Creo que una persona puede volverse tóxica en una relación cuando descubre algo de su pareja que no han superado. Nadie se convierte en alguien así de la nada. También hay personas que llegan a una relación con muchas heridas y problemas, lo que las lleva a ser celosas, absorbentes y tóxicas desde el principio”, explicó.

El participante de ‘El Gran Chef Famosos’ compartió una experiencia personal difícil que vivió hace algunos años, donde enfrentó una situación tóxica por parte de su expareja.

“Siempre he sido transparente en mis relaciones y he respetado a mi pareja. Sin embargo, hace unos años viví una situación muy difícil, donde mi pareja intentaba controlarme. Si tenía un ensayo, me llamaba y no quería colgar el teléfono hasta saber exactamente dónde estaba y con quién. Esto puede durar horas y es una clara señal de toxicidad en la relación”, reveló Carbajal.





