La controversia entre el fundador del grupo musical Skándalo, Roly Ortiz, y los exintegrantes Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal ha alcanzado un nuevo nivel tras las recientes declaraciones públicas y la difusión de audios contradictorios.

Roly Ortiz apareció en los medios de comunicación para acusar a Trevitazo y Carbajal de apropiarse del nombre del grupo musical. En una emotiva entrevista con el programa América Hoy el pasado jueves 30 de mayo, Ortiz reclamó los derechos de autor y reveló su delicada situación de salud.

“Lo único que estoy reclamando son mis derechos, nada más y porque ellos no tienen el derecho de apropiarse de lo que es mío. A mí me costó años de sufrimiento y en estos cinco años que me quedan de vida, quiero dejarle lo mejor a mis hijos. Yo ahora no tengo dinero porque con las operaciones me he quedado sin plata”, expresó Ortiz entre lágrimas, explicando que padece de trombosis y que los médicos le han dado un pronóstico de vida de cinco años.

Sin embargo, en un giro inesperado, Ricky Trevitazo sorprendió al público al difundir unos audios en los que se escucha a Ortiz contradiciendo sus propias acusaciones. Los audios fueron presentados como evidencia de que Ortiz había dado su consentimiento para que Trevitazo y Carbajal usaran el nombre del grupo.

Ortiz, quien fundó Skándalo y es ampliamente reconocido por su contribución al éxito del grupo, enfatizó la importancia de asegurar un futuro para sus hijos en medio de su enfermedad. “Todo mi cuerpo está lleno de trombosis, inclusive tengo un trombo en la clavícula y en el hospital me acaban de dar cinco años de vida”, explicó, agregando un tono dramático y humano a su reclamo.





Audios difundidos por Ricky Trevitazo

En medio de la disputa pública con Roly Ortiz, fundador del grupo Skándalo, Ricky Trevitazo decidió defenderse difundiendo audios comprometedores durante una entrevista en el programa radial de Luigui Carbajal en Radio Panamericana. Trevitazo busca demostrar que Ortiz había autorizado previamente el uso de las canciones y el nombre del grupo, contradiciendo sus recientes acusaciones.

En los audios difundidos, se escucha a Roly Ortiz afirmar que no tiene problema con que Trevitazo y sus compañeros trabajen con las canciones de Skándalo. “No les prohíbo que utilicen mi esto (canciones y nombre del grupo) porque ustedes tienen sus hijos y gracias a Dios a mí no me falta (dinero), supe pensar y tengo ese talento. Yo no necesito en realidad apoyo de ustedes, porque yo ya tengo mi vida asegurada. Yo vivo tranquilo, tengo mi dinero. Si ustedes pueden vivir de lo que yo hice, háganlo, no me afecta”, declara Ortiz en el material difundido.

Además, en otro fragmento del audio, Ortiz añade: “Sigan chambeando. Tengo mi vida asegurada gracias a Dios”.





En un segundo audio, Ortiz se muestra indignado con Trevitazo por no haber sido invitado a una gira por Europa que el grupo realizó con Luigui Carbajal. “No es justo (…) Me ha llegado al p** que se lo lleven a Chikiplum a Europa y que a mí no me hayan dicho para ir porque una cosa es que chambeen acá, no tengo ningún problema porque gracias a Dios tengo mis monedas (…) Me ha dolido como mi** que no me lleven a Europa y que se lleven a sus músicos y demás y no a mí que soy el creador”, se le escucha decir, visiblemente alterado.

Con la divulgación de estos audios, Ricky Trevitazo busca probar que Roly Ortiz miente en cuanto a su necesidad económica y aclarar que Ortiz había permitido el uso de las canciones y el nombre Skándalo. Trevitazo también intenta dejar en claro que la disputa no se basa en un problema de derechos de autor, sino en una cuestión personal de reconocimiento y participación.





