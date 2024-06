El conflicto entre Roly Ortiz, fundador y exmanager de la banda juvenil Skándalo, y el exintegrante de la agrupación Ricky Trevitazo, sigue escalando. En una nueva vuelta de tuerca, Ortiz ha enviado una carta notarial a cantante, exigiendo el pago de 50 mil dólares por el uso de canciones de la exitosa agrupación durante su reciente gira europea.

Según informa el diario Trome, Ortiz, quien previamente había sido acusado por Trevitazo, ha dado un giro en su posición y ahora reclama compensación por el uso de los éxitos de Skándalo, entre ellos “Mi niña mujer”, “Colegiala”, “Mi gran amor”, “El baile de la culebra” y “Mi Flaquita”.

La carta notarial establece un plazo de 48 horas para el pago de la suma exigida. Además, advierte que de continuar utilizando las canciones y coreografías de Skándalo en futuras presentaciones, Trevitazo deberá pagar 5 mil dólares por cada espectáculo en el que se incluyan estos temas.

Ortiz ha hecho hincapié en que tomará medidas legales si sus demandas no son cumplidas, amenazando con emprender acciones penales y civiles contra Trevitazo, así como llevar el caso ante Indecopi.

El empresario también ha anunciado su intención de denunciar las redes sociales de Trevitazo, incluyendo TikTok, Facebook e Instagram, en caso de que se suban videos con las canciones en cuestión.





Carta notarial emitida por Roly Ortiz. (Foto: Captura)





Roly Ortiz denuncia atentado en su vivienda del Callao

El empresario musical Roly Ortiz utilizó su cuenta de TikTok para denunciar un incidente perturbador que tuvo lugar la mañana del pasado domingo 2 de junio en la puerta de su residencia en el Callao.

Según su testimonio en el video compartido en la plataforma, un grupo de individuos lanzó objetos contundentes contra su vivienda y su camioneta, causando serios daños materiales. Entre los daños reportados se incluye la rotura del vidrio delantero de su vehículo y deterioro en las llantas.

En el video publicado, se pueden observar los destrozos causados a la camioneta color naranja de Ortiz, mientras el empresario expresa su preocupación por lo sucedido y advierte sobre posibles consecuencias más graves para su seguridad personal.

El incidente ha generado alarma y preocupación entre seguidores y la comunidad en general, mientras las autoridades correspondientes investigan el ataque.





Roly Ortiz denuncia atentado contra su vehículo





Ricky Trevitazo difunde audios de Roly Ortiz

En medio de la disputa pública con Roly Ortiz, fundador del grupo Skándalo, Ricky Trevitazo decidió defenderse difundiendo audios comprometedores durante una entrevista en el programa radial de Luigui Carbajal en Radio Panamericana. Trevitazo busca demostrar que Ortiz había autorizado previamente el uso de las canciones y el nombre del grupo, contradiciendo sus recientes acusaciones.

En los audios difundidos, se escucha a Roly Ortiz afirmar que no tiene problema con que Trevitazo y sus compañeros trabajen con las canciones de Skándalo. “No les prohíbo que utilicen mi esto (canciones y nombre del grupo) porque ustedes tienen sus hijos y gracias a Dios a mí no me falta (dinero), supe pensar y tengo ese talento. Yo no necesito en realidad apoyo de ustedes, porque yo ya tengo mi vida asegurada. Yo vivo tranquilo, tengo mi dinero. Si ustedes pueden vivir de lo que yo hice, háganlo, no me afecta”, declara Ortiz en el material difundido.

Además, en otro fragmento del audio, Ortiz añade: “Sigan chambeando. Tengo mi vida asegurada gracias a Dios”.

En un segundo audio, Ortiz se muestra indignado con Trevitazo por no haber sido invitado a una gira por Europa que el grupo realizó con Luigui Carbajal. “No es justo (…) Me ha llegado al p** que se lo lleven a Chikiplum a Europa y que a mí no me hayan dicho para ir porque una cosa es que chambeen acá, no tengo ningún problema porque gracias a Dios tengo mis monedas (…) Me ha dolido como mi** que no me lleven a Europa y que se lleven a sus músicos y demás y no a mí que soy el creador”, se le escucha decir, visiblemente alterado.

Con la divulgación de estos audios, Ricky Trevitazo busca probar que Roly Ortiz miente en cuanto a su necesidad económica y aclarar que Ortiz había permitido el uso de las canciones y el nombre Skándalo. Trevitazo también intenta dejar en claro que la disputa no se basa en un problema de derechos de autor, sino en una cuestión personal de reconocimiento y participación.

Audios difundidos por Ricky Trevitazo

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.