La participación de Luciana Fuster en el Miss Grand International 2023 sigue dando mucho de qué hablar por su desenvolvimiento, además de posicionarse como una de las favoritas a llevarse la corona. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que hace poco uno de los fotógrafos del concurso lanzó una seria acusación contra ella. ¿Qué sucedió?

Hace poco, Carlos Checa, comunicador peruano y fotógrafo oficial del evento, compartió un video en Instagram en el que habla sobre la situación que pasó con Luciana: “le hago videos y ella me trata mal. Le dije: ‘¿sabes qué, Luciana? Yo no estoy haciendo esto por ti, lo estoy haciendo por los fans de Perú”, dijo y despertó de inmediato una lluvia de críticas.

Ante esto, la popular ‘Lu’ no se quedó callada y decidió defenderse en un comentario en la publicación del comunicador. Su respuesta la borró poco después.

En el comentario, Luciana contó el contexto de lo que pasó: ella estaba con las demás participantes del certamen en una actividad en carritos de golf y estaba despeinada por el viento. Pese a ello, Carlos le pidió tomarle fotos, a lo que la modelo se negó.

“Él me dijo ‘no, estás bien’. Él se fue y a los diez segundos pasa por mi lado y me dice ‘lo hago por Perú, no por ti porque me caes mal’. Me quedé tonta y con las chicas no entendíamos nada. Es el mejor momento de mi vida”, escribió.

Captura del comentario. (Foto: captura)





VIDEO RECOMENDADO