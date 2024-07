¿La excluyen? Seguidores de Luciana Fuster , Miss Grand International , dieron el grito al cielo al enterarse de que la actual reina no estaría en la gala final del Miss Grand Japón, un evento crucial que determinará a la próxima representante del país asiático.

Todo comenzó cuando el Miss Grand International anunció a través de sus redes sociales la celebración de la gala final del Miss Grand Japón. En el comunicado, se mencionó que solo Mr. Nawat, fundador de la organización, y Teresa, la vicepresidenta, asistirían en representación del Miss Grand, dejando a Luciana fuera de esta importante cita.

La ausencia de Fuster en este evento ha causado sorpresa y descontento entre sus seguidores y la comunidad de certámenes de belleza.

Muchos esperaban verla en el escenario, continuando con su labor de embajadora de la paz. La exclusión ha llevado a diversas especulaciones sobre las razones detrás de esta decisión, especialmente dado el alto perfil y la popularidad de la modelo peruana.

“Nuevamente, Luciana se queda en Perú con la excusa de que estará en el nacional aun faltando un mes, pero bueno, ninguna miss en su tierra se queda tanto más si hay compromisos internacionales”, fueron algunos de los comentarios.

Jessica Newton desconoce ausencia de Luciana Fuster

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, no tardó en pronunciarse sobre el asunto. A través de sus historias en Instagram, la suegra de Deyvis Orosco aclaró que no tuvo ninguna participación en la decisión tomada por el Miss Grand International. “Como organización, no tenemos ninguna injerencia en las decisiones que tome Miss Grand con su reina”, afirmó.

La exreina de belleza ha dejado en claro que la decisión fue completamente interna del Miss Grand International. Sin embargo, la falta de una explicación oficial por parte de la organización del certamen ha dejado a muchos especulando sobre los posibles motivos.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO