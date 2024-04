Amigos en las buenas y en las malas. Lucía de la Cruz sorprendió a sus seguidores al revelar que tuvo una cercana amistad con Alex Brocca , a quien recuerda como una persona maravillosa y preciosa. La cantante contó que aún no ve la cinta ‘Chabuca’, película que retrata la vida de Ernesto Pimentel, pero que cada persona tiene su propia verdad.

La cantante criolla contó que el bailarín la apoyó cuando su esposo Percy García falleció. “Claro que conocí a Alex Brocca, él estuvo a mi lado en uno de mis peores momentos cuando mi esposo Percy (García) estuvo enfermo y luego falleció. Me dio todo su apoyo, lo necesitaba y fue una persona que recuerdo siempre con mucho cariño. Para mí Alex fue una persona preciosa, un ser humano maravilloso”, señaló Lucía de la Cruz.

Incluso, no dudó en hablar sobre la película ‘Chabuca’. “Aún no la he visto. En estos días iré con todos mis hijos a verla; pero puedo decir que cada persona tiene su propia verdad y yo respeto las ideas y los pensamientos de todos. Además, es un tema donde no se puede sacar conclusiones pues no hemos sido testigos”, mencionó.

AMA A ERNESTO

Además, señaló que ama a Ernesto Pimentel porque brinda oportunidades a nuevos talentos. “Yo amo a Ernesto Pimentel, lo adoro, él siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Todos en mi familia lo aprecian, lo respetan, es un tremendo tipo. Destaca no solo como conductor, sino como actor y cantante... y sobre todo, es una persona que siempre le ha dado oportunidades a los que tienen talento”, agregó.

La artista anuncio que prepara un show con su hijo Christian. “Con mi heredero acabamos de lanzar un tema nuevo y pronto haremos algo bonito en los escenarios; pues el público nos lo pide, nos quieren ver juntos”, mencionó.





Piratean libro de Alex Brocca, expareja de Ernesto Pimentel

El nombre de Alex Brocca sigue generando polémica luego del estreno de la película de Ernesto Pimentel, una cinta donde el bailarín es tachado como una persona oportunista, vividora y envidiosa. Ante ello, el libro ‘Canto de dolor’ fue pirateado y se encuentra a la venta entre 5 y 10 soles en el Centro de Lima.

Como se recuerda, luego del estreno de la película autobiográfica de la ‘Chola Chabuca’, muchos usuarios de las redes sociales no pudieron evitar preguntarse quién es Alex Brocca, el amor que tuvo Pimentel y por qué no hay nada sobre él en internet o videos en general.

Ante ello, salió a la luz el libro ‘Canto de dolor, no repitan la canción: la historia de Alex Brocca’, donde se cuenta la versión del bailarín sobre su relación con la figura de televisión. Pese a que falleció a muy temprana edad por diversas dificultades, Alex publicó un libro en el cual deja grabada sus vivencias y experiencias en el mundo del espectáculo.

El libro cuenta con 100 hojas, divididas en cinco capítulos. En la historia autobiográfica del bailarín cuenta a detalle su fuerte romance con un personaje nombrado como ‘Hernán Pretel’ (Ernesto Pimentel), quien obtuvo gran popularidad por su personaje en el ‘Canal de los Artistas’ gracias a su interpretación de un personaje denominado ‘La Chola Ruperta’.

Según las hermanas del bailarín, Jésica y Verónica Gutiérrez, las ganancias del libro eran para financiar su tratamiento contra el VIH.





COPIAS FÍSICAS

Los vendedores ambulantes del centro de Lima no fueron ajenos a la polémica que se generó en las redes sociales y rápidamente sacaron copias físicas del libro ‘Canto de dolor’ y lo pusieron a la venta.

Los internautas pidieron que las ganancias vayan a su familia, y otro se mostraron felices que el libro de Alex haya alcanzado el reconocimiento que deseaba.

“Lo triste es que las ganancias del libro no llegaron a tiempo para que él pudiera pagar sus medicinas”, “Deberíamos donar un sol cada persona que hemos leído el libro a la mamá de Alex”, “Hoy lo busqué en la feria del libro en Amazonas y me dijeron que llega mañana”, “Ojalá una editorial saque nuevamente el libro para que las regalías lleven a su familia”, expresaron.

NIEGAN EXTORSIÓN

Jésica y Verónica también negaron que Álex Brocca haya extorsionado a Ernesto Pimentel con la publicación de su libro y aseguran que antes del lanzamiento le comunicó que el objetivo era generar dinero para solventar los gastos de su tratamiento contra el VIH. En tal sentido, ahora cuestionan que Ernesto haya demandado a su hermano por contar detalles de su romance, y que casi 30 años después él haga lo mismo.

