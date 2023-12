La popular Lucía de la Cruz no dudó en pronunciarse sobre la polémica discusión entre Leslie Shaw y Michelle Soifer , luego que diversos cantantes de la música urbana acusaran a la ex de Mario Hart de no colaborar con otros artistas peruanos.

Ante ello, la consagrada intérprete se animó a opinar al respecto. “En el ambiente musical es importante el respeto y el apoyo entre artistas, para poder seguir creciendo, desarrollando nuestro talento y creando nuevos proyectos. Solo así podremos seguir avanzando”, comentó.

Lucía de la Cruz admite que existen artistas dentro de la nueva generación de cantantes que son una valiosa inspiración para todos. “Debemos ser respetuosos y aplaudir a nuestros compañeros, todos tenemos el derecho de brillar”, indicó.

“Nuevas voces, nuevas figuras son los que necesitamos, sea el ritmo que sea, lo importante es que sigamos exportando talento peruano y que este sea aplaudido por todos”, mencionó Lucía.

Cabe mencionar que la cantante se presentará en la ‘Noche de jarana’ el 15 de diciembre junto a Guajaja y los Kipus en el Centro de Convenciones Bianca en Barranco. Las entradas están disponibles en Teleticket y en la puerta del local.

