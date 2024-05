Festejaron a lo grande. Siguen apareciendo videos de lo que fue la celebración del Día de la Madre organizada por la cantante criolla Lucía de la Cruz. Esta vez se difundió uno en el que aparece Verónica Alcalá, mamá de la chica reality Alejandra Baigorria.

El video fue compartido por ‘Magaly TV La Firme’. En el material gráfico se aprecia a varias figuras de la farándula local disfrutando. Entre los asistentes se encontraban Deysi Araujo, la Negra Petróleo y Verónica Alcalá, quien al parecer fue el alma de la fiesta.

Durante la celebración la madre de la empresaria se puso a bailar con uno de los strippers contratados. Varias de las tomas fueron censuradas por el programa de espectáculos debido a lo sugerente del baile.

No recibió saludo por el Día de la Madre

En entrevista con Magaly Medina, Deysi Araujo reveló que la madre de la popular ‘Rubia de Gamarra’ no recibió saludos de su hija por esta fecha especial.

“Es chévere, buena onda, me cae súper chévere, ya tengo una amiga más. Estaba un poquito nostálgica porque no la saludaron el Día de la Madre, su hija la pasó con su papá y no con ella”, expresó la exvedette.

¿Qué ocurrió entre Alejandra Baigorria y su madre?

En un contundente mensaje, la exmodelo Verónica Alcalá aseguró que se encuentra sola y que la integrante de ‘Esto es Guerra’ y sus hermanos tienen preferencias con su padre.

“Lista para la venta, sé que estoy sola en esta vida, me dediqué a tener hijos, son cincos, pero, en fin. Me quedan solo dos chiquitos. El resto, ustedes los conocen. Le regalaron el carro al papá y a mí, ni la llanta, amén. Y la voy a vender sola porque yo soy mejor que los hombres que piden. Amén. Mujer poderosa, empoderar, nada me parará, nada me detendrá” se lee en el mensaje , con el cual tacha de ‘malos hijos’ a Ale Baigorria y sus hermanos.

Tras estas palabras, Baigorria se pronunció asegurando que no dará detalles por el respeto que se merece su madre y evitó criticarla ante los medios de comunicación.

