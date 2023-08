Yolanda Medina, líder de la agrupación Alma Bella, se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser captada agrediendo a una reportera identificada como Allison Bedoya, quien la tildó de haber sido la amante del exesposo de Marisol.

En las imágenes se observa a la cumbiambera confrontando de forma violenta a la joven comunicadora que intentó entrevistarla y en un momento la empuja para continuar reclamándole por sus declaraciones sin sustento.

“ No, no me voy a calmar, me vienes a atacar, lo que estás haciendo tú está mal hecho ”, se le oye decir a la artista bastante alterada.

Allison Bedoya por su parte informó a través de sus redes sociales que Yolanda Medina accedió a darle una entrevista, pero que luego de puso agresiva. Según explicó, denunció a la cantante ante una comisaría por agredirla y por destrozar sus herramientas de trabajo.





¿Qué respondió Yolanda Medina?

Tras recibir una ola de críticas, la vocalista de Alma Bella habló para las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ y reconoció que su actitud no fue la adecuada, pero afirmó que no permitirá que nadie manche su imagen con aseveraciones, que asegura, son falsas.

Según explicó, sí tuvo una relación con el exesposo de la cantante Marisol, pero este vínculo se dio cuando él ya estaba separado. En ese marco, anunció que iniciará acciones legales contra Allison Bedoya.

“Yo siempre hago un mea culpa, pero cuando mancillan mi honor la verdad que muchas veces he perdido los papeles, pero no voy a permitir que por tener un like, ensucies mi carrera de 23 años. Yo ya le mandé su carta notarial y la voy a demandar por difamación”, afirmó la cantante.