A casi un año y medio de retirarse de la televisión peruana para incursionar en el OnlyFans, Fátima Segovia sorprendió a sus seguidores al confesar que le gustaría volver a ser parte de ‘JB en ATV’, programa que la lanzó a la fama.

La modelo abrió su corazón para compartir con sus seguidores detalles de sus proyectos personales y se animó a revelar el verdadero motivo por el que tuvo que salir del programa humorístico liderado por Jorge Benavides.

“Me alejé de la televisión por un tema de salud. Si es cierto que pedí licencia unos 6 meses, le doy muchísimas gracias a la producción, a Jorge (Benavides) que es la cabeza del programa y a Karincita (Marengo) que les agradezco mucho. Se alargó más la cosa porque no pasaron las cosas como yo esperaba”, sostuvo la popular ‘Chuecona’ durante un live que realizó en TikTok.

“Mi recuperación, de la operación que tuve a mis piernas por un tema de salud, fue muy larga y dolorosa, de verdad fue súper difícil, me tuve que engordar a la fuerza el año pasado. Hubo muchas personas que me insultaban (…) me valía madre”, agregó la actriz.

Tras aclarar que su salida del programa no estuvo relacionada con el contenido de alto voltaje que publica en OnlyFans, Fátima Segovia aseguró que ya está lista para regresar a la TV y confesó que quisiera regresar a ‘JB en ATV’.

“Ahora estoy bien, tengo el visto de doctor, yo quiero estar a mi 100% para empezar mis eventos, para empezar Dios quiera en la televisión, si es que Jorgito (Jorge Benavides) y Karin (esposa de JB) me dan el chance, si no, no hay problema. Me voy a México, busco opciones porque también por ahí tengo unas conversaciones y en eso estoy”, añadió.