La cantante dominicana Jorgina Lulú Guillermo Díaz, más conocida como Yailin la más viral, reveló que fue víctima de agresiones por parte de Anuel AA cuando ambos mantenían una relación, y que estos episodios violentos también se dieron cuando se encontraba embarazada.

La artista que acaba de lanzar una canción junto a Tekashi 6ix9ine decidió romper su silencio y contó a través de sus historias de Instagram detalles de la amarga experiencia con el intérprete de ‘Mejor que yo’.

“Sí eres un narcisista, dile al mundo Ema que me golpeabas embarazada . Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo pana”, arremetió la artista antes de compartir una foto donde aparece con moretones en el rostro.

(Foto: @yailynlamasviral01)

Y es que a Yailin la más viral no le habría caído nada bien que Anuel AA haya publicado una foto de su hija Cattleya, pese a que no cumple con sus obligaciones como padre, entre ellos con la manutención de la bebé.

“Deja de ponerle los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes, yo embarazada cuando parí, que necesité dinero para la renta, para pampers para la niña, para la leche de tu hija y tu y tu gente me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada”, contó la cantante.

(Foto: @yailinlamasviralreal)





¿Qué dijo Tekashi 6ix9ine?

El rapero estadounidense también recurrió a las redes sociales para arremeter contra Anuel AA, y no sólo lo tildó de ser un mal padre, sino que además también lo acusó de haber agredido a Yailín la más viral.

“Vamos a sacar cosas a la luz, dile al mundo que la razón que Yailín no quiere saber de ti es porque la golpeabas estando embarazada. Ella teniendo 4 meses embarazada la trompeaste con un carro en casa de campo. Tengo los mensajes donde le dices a Yailín que fue sin querer”, señaló el artista urbano.