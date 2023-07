Todo queda listo para un nuevo episodio de ‘¿Cuál es el verdadero?’, donde estarán como invitados Bryan Arámbulo , Yahaira Plasencia y Jazmín Pinedo . Los tres concursarán en esta segunda edición de la nueva propuesta de GV Producciones. Ante ello, la cantante salsera ha decidido pronunciarse sobre las personas mentirosas y su carrera musical.

¿Te han tocado mentirosos en la vida?

No me han tocado muchos mentirosos en la vida, pienso que mentir es parte de... Hay algunas mentiras piadosas por ahí, pero no estoy pensando siempre en detectarlas.

¿Cómo viste a tu competencia?

Grandes competidores, divertidos, Jazmín es muy picona, y Bryan es mi gran amigo, nos divertimos mucho.

¿Cómo ves a Adolfo Aguilar en esta nueva etapa?

Es un gran reto para Adolfo, él es un gran conductor de televisión, lo está asumiendo de la mejor manera. Me encanta lo que está haciendo y me encanta la dupla de Adolfo y Edson en ‘¿Cuál es el verdadero?’.

¿En qué proyectos estás ahora?

Me voy a Canadá estas Fiestas Patrias, estaré en varios conciertos por allá. Y con ‘Acaríciame’ me está yendo increíble, número uno a nivel nacional, estoy muy agradecida con el público, y después haré una promoción de todo el álbum y pronto grabaré otro tema inédito en Puerto Rico.

Muchas cosas pueden pasar a tu alrededor, pero tú estás clara en tus objetivos...

Claro, estoy enfocadísima, no me distraigo. Estoy muy enfocada en lo que quiero, en mis proyectos, en mis ideales y a mi música que es a lo que me dedico.

