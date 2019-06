Yahaira Plasencia sobre Magaly Medina: "Ella se ha operado bastante, yo no" [FOTOS]

Tras su paso por Miami donde estuvo por nuevos proyectos musicales, la cantante salsera Yahaira Plasencia regresó al Perú y le respondió a Magaly Medina , quien hace unos días la criticó por su aspecto físico, en especial por su celulitis.

"No solamente tengo celulitis, sino también estrías y tengo rollos, pero normal, no le hago daño a nadie", dijo la cantante.

También comentó que su productor Sergio George le ha pedido que deje de comer tanta comida no saludable. "Tengo celulitis, pero me las quitaré en algún momento, cuando deje de comer grasa, pero ahora Sergio me ha dicho que tengo que parar con eso", agregó.

Cuando el reportero le dijo que Magaly Medina le iba a dar unos tips, Yahaira Plasencia no paró de reír y contestó: "Ella se ha operado bastante, yo no, en algún momento le voy a pedir a personas que realmente me puedan recomendar".



