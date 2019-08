View this post on Instagram

Señor , un chico tan bueno tan lleno de vida tan alegre 😩 Dios mío solo tú sabes por qué haces las cosas . Solo te pido que le des fuerza a su familia , a su hijita tan chiquitita 😭 QEPD @jesuslopezgs 🙏🏻😭❤️ Hasta pronto hijito mío, siempre te recordaré siempre !!! 😭😩🙏🏻❤️