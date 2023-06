Este domingo 18 de junio se celebra el Día del Padre , por lo que Yaco Eskenazi , esposo de la modelo Natalie Vertiz , aprovechó para abrir su corazón y dedicar unas tiernas palabras a los papás peruanos.

Como se recuerda, hoy en el programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ -donde Yako es presentador- se presenta Fernando Armas y Don Lucho Arizaga, junto a Jota Benz, para celebrar el Día del Padre.

Jota Benz, Don Lucho y Fernando Armas estarán en la cocina, ¿cómo los viste?

El programa está súper divertido. Son dos equipos que todo lo ven risa y chacota, de verdad que la dupla de Jota Benz y Don Lucho es muy graciosa, hicieron buena química. Fernando Armas con su hija, también, pura chacota. Fernando con Don Lucho tuvieron mucha química a la hora de competir, se vacilaron, así que el programa está muy divertido.

Esos de chiclayanos no sé qué tienen, porque ninguno conoce la cocina. Estaban más perdidos los dos, así que no sé qué tan chiclayanos sean.

¿Una fortaleza y una debilidad como papá?

Creo que soy protector con mis hijos. Me gusta mucho jugar con ellos, que tengan confianza conmigo, que sientan que soy su amigo y que siempre estén seguros de que voy a estar ahí para cualquier cosa que necesiten. ¿Una debilidad?, creo que soy muy engreidor, me gusta consentirlos, darles todo lo que me piden, pero, a veces, debo ser más medido con eso.

¿Qué les deseas a los papás peruanos en su día?

Este Día del Padre quiero desearles a todos los papás del Perú que celebren en familia, que estén con los suyos y que siempre se preocupen por el bienestar de sus hijos y de su pareja. El tener una casa que esté en armonía hace que tengas hijos con buenos valores, con bases sólidas. Así que creo que todo viene de tener una casa donde se viva en paz, con tranquilidad y con una buena relación.

¿Cómo la pasarás este domingo?

Este domingo lo voy a celebrar en familia, con Natalie y con mis hijos. Seguro viene mi mamá, mi suegra. Con ellos, con las personas que amo, algo tranquilo.

¿En qué proyectos estás ahora?

Ahora estoy en ‘Estás en Todas’ los sábados y los domingos con ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. Por ahora estoy en eso y me siento contento, tranquilo con mi trabajo, súper agradecido con las oportunidades que tengo, así que a seguir chambeando.





VIDEO RECOMENDADO