Xoana González brindó una buena noticia el domingo al dar a conocer que ya superó el coronavirus (COVID-19) tras pasar 15 días aislada al detectar el primer síntoma.

A inicios de febrero, la modelo argentina reveló en sus redes sociales que no podía distinguir los sabores de las frutas y tenía un malestar en la garganta. Por lo que decidió hacerse la prueba, dando positivo para coronavirus.

Ya han pasado 15 días y la modelo señaló que se hizo la prueba de PCR (en inglés ‘Reacción en Cadena de la Polimerasa’) para conocer si se recuperó. “Fue hace 15 días, ya no contagio, ya tengo los anticuerpos. Incluso, estoy mejor que muchos que lo tienen”, señaló muy feliz en sus redes sociales.

Xoana Gonzalez se recupera del coronavirus

González señaló que fue bastante cuidadosa en cuanto sospechó que tenía la enfermedad. “Hablando en serio, fui la persona más responsable del mundo. En cuanto tuve un síntoma, me aislé, avisé a administración del edificio. No salimos por los 15 días hasta que nos dio el alta la médica”, contó en sus historias de Instagram.

Cabe señalar que la modelo no creía al inicio que podía estar contagiada, pues afirma que se cuidó muy bien. ”No puedo aceptar que me haya contagiado, me cuidé súper bien, pero bueno a esperar”, comentó en dicho momento.

