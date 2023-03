Gisela Valcárcel reapareció en las redes sociales para minimizar la avalancha de críticas al programa “América Hoy” por presuntamente apropiarse de las donaciones de chef solidarios.

A través de sus historias de Instagram, la madre de Ethel Pozo intentó poner fin a la polémica luego que el programa conducido por su hija fuera blanco de comentarios por llevar platos de comidas a damnificados de las inundaciones, los cuales no habrían sido financiados por su producción.

“Que sea una semana hermosa, que si hay gente que piensa mal de ustedes… son ellos tranquilos, vivan sus vidas, no hagan caso todo lo que dicen en las redes”, señaló la ‘Rubia’ en el video que acompañó con la siguiente frase. “Ser diferente… tú tienes el control siempre. No respondas gritos con gritos. Eso no es inteligente”.

En otro momento, Gisela Valcárcel dejó claro que no le afectan los cuestionamientos, entre ellos el de Magaly Medina.

“A veces los lunes muchas personas cuentan que ‘cómo es posible, el domingo me han agredido, me han insultado en redes’. Bueno… ¿a quién no insultan? Eso habla de ellos, no insultes tú para que tú hables de quién eres y de quién es tu familia y como eres tú”, añadió.