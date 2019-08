Vanessa Terkes: "Sigo para adelante, no le guardo rencor a nadie"

Vanessa Terkes está viviendo una nueva etapa en su vida, tras el escandaloso final de su matrimonio -que duró apenas ocho meses- con George Forsyth, a quien denunció por violencia psicológica ante el Ministerio Público.

En declaraciones a América Espectáculos, Vanessa Terkes indicó: “Estoy contenta, estoy tranquila, todo bien (…) Yo estoy bien yo sigo para adelante, como ya lo he dicho en algún momento ahorita ni retroceder para tomar impulso”.

“Vamos para adelante, vamos con mente positiva siempre, con todas la ganas, la buena onda, la fe en Dios. No le guardo rencor a nadie, en mi vida, en general. Ese tipo de cosas no te ayudan a avanzar”, agregó la actriz.

Al ser consultada sobre el proceso judicial que entabló contra George Forsyth, Vanessa Terkes dijo: “Ese tema lo está viendo mi abogada, realmente yo no quiero que me diga nada, ni me quiero enterar”.

De otro lado, Vanessa Terkes reveló cómo se animó a estudiar diseño de interiores y diseño de modas. “Empecé porque quería decorar mi departamento y me gustó tanto que dije por que no hacerlo con mi ropa”, apuntó.

En el plano amoroso, Vanessa Terkes manifestó que por ahora prefiere dedicar toda su energía a su desarrollo profesional y no piensa en tener una nueva relación de pareja.

“Ahorita estoy bien, estoy tranquila, estoy contenta, estoy conociéndome más. Estoy con mis familia, mis amigos, con mis nuevos emprendimientos, estudiando”, aseguró.



Vanessa Terkes asegura que no piensa en tener una nueva relación de pareja. (América TV)

Como se recuerda, a inicios de mayo de este año, Vanessa Terkes hizo de conocimiento público su separación de George Forsyth, a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales debido a "asuntos muy internos y privados de la pareja".

Semanas después, acudió a la sede del Poder Judicial para poner la denuncia contra su aún esposo. Su abogada aseguró que la actriz vivió episodios de violencia psicológica casi desde el inicio de su matrimonio, en agosto de 2018.