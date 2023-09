A tres años del fallecimiento de Javier Carmona, Tula Rodríguez se confesó en una entrevista y afirma que aún no ha podido superar la muerte de su esposo y que esto se debe en gran parte al ritmo de trabajo que ha tenido en los últimos años.

“Ni siquiera había sacado sus cosas de hace cinco años”, confesó la conductora de televisión en RPP al hablar sobre el duelo que no pudo hacer tras la muerte del padre de su hija.

Tula Rodríguez afirmó que tras la cancelación de ‘En boca de todos’, decidió dedicarse a su hija Valentina y también en cuidar su salud mental, sin embargo, reconoce que todavía no supera la partida del gerente de televisión.

“La salida del programa… Era necesaria, porque si no era continuar con eso que no había cerrado y aún me falta sanar. (…) No hay nada que no me haya pasado. Hasta estoy viuda y soy super joven. No soy una niña, pero digamos que soy joven para ser viuda”, expresó.

¿Está enamorada?

Durante la entrevista, Tula Rodríguez también confesó que se le ha hecho difícil rehacer su vida amorosa, y aunque se siente atraída por una persona, no ha podido dar el siguiente paso.

“Algo pasa. No me engancho con nadie. Hay una persona que me ha gustado y que no tiene la menor idea que yo volteé a mirarlo, porque no hago nada por conectar”, dijo la exfigura de ‘Risas y Salsa’. “Miré y me llamó la atención después de años, pero no le he dicho ni hola. Ni siquiera le escribo, ni está cerca de mí”, expresó la actriz que pronto regresará a la conducción a través del programa ‘Bueno, bonito y barato’ por TV Perú.





