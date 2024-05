En un contexto de creciente inquietud por el acceso a medicamentos de calidad en el país y ante el Proyecto de Ley que propone soluciones mediante la obligación de mantener stocks mínimos en las farmacias, diversas asociaciones de pacientes y expertos en salud exigen una mayor disponibilidad de medicamentos genéricos intercambiables.

Karla Ruiz de Castilla, directora de la Asociación de Pacientes con Cáncer Esperantra, señala que todos los Proyectos de Ley en materia de salud deben priorizar la protección del paciente.

“Exigimos una completa implementación de la norma de intercambiabilidad, un proceso de evaluación que los medicamentos genéricos deben superar para demostrar una acción terapéutica similar al medicamento de referencia. De lo contrario, estaríamos ofreciendo productos que no garantizan seguridad, eficacia y calidad”, sostiene.

De los 434 medicamentos genéricos incluidos en el Listado del Ministerio de Salud (Minsa) que deben estar disponibles en farmacias y boticas, apenas 18 cuentan con la aprobación de ser intercambiables, lo que representa solo un 5% de productos de la lista como comprobados en calidad.

En contraste, Chile cuenta con más de 3 mil medicamentos intercambiables, mientras que en México la totalidad de productos genéricos lo son.

“En Chile, además, se implementó un sistema que permite a las personas identificar los medicamentos genéricos de calidad, similar al sistema de octógonos para los productos alimenticios. Los establecimientos como farmacias y boticas están obligados a colocar en sus anaqueles, de manera visible, una letra ‘I’ resaltada en amarillo que identifica a los medicamentos intercambiables”, sugiere Ruiz de Castilla como una medida a adoptar.

¿Por qué no se implementa la intercambiabilidad?

Según César Amaro, investigador principal de Videnza Consultores, “existe una tendencia a buscar soluciones fáciles, evitando reconocer las deficiencias en el sector salud. Es más sencillo trasladar la responsabilidad al sector privado que solucionar los problemas de abastecimiento público de medicamentos”.

Amaro, también ex decano del Colegio Químico Farmacéutico y ex director de Digemid, aboga por la necesidad de contar con una oferta de medicamentos seguros y eficaces.

“Los medicamentos genéricos deben ser tan confiables como los innovadores, y esto se garantiza mediante la intercambiabilidad. Sin embargo, Perú avanza a un ritmo muy lento en comparación con otros países que ya han incorporado este proceso en su legislación”, expresó.

Riesgos

Por su parte, el doctor José Recoba Martínez, especialista en políticas de salud pública, señala uno de los principales riesgos cuando se adquieren medicamentos genéricos que no han demostrado ser bioequivalentes o intercambiables.

“El riesgo de que estos medicamentos no sean seguros o no cumplan su efecto terapéutico es considerable. Si el tratamiento no es eficaz, las complicaciones pueden llevar a un mayor costo y riesgo para el paciente”, concluyó.

Estas declaraciones se dan ante el debate y aprobación que busca llevar a cabo el Congreso de la República, sin la opinión de la Comisión de Salud del propio ente legislativo y, sin haber debatido previamente aspectos como la intercambialidad, la seguridad y eficacia de los medicamentos genéricos.

