El artista peruano Tony Succar fue nominado al Grammy Latino 2019, así lo anunció Juan Luis Guerra. Gracias a su trabajo en su disco ‘Más de mí’, el productor musical nacional disputará el premio en la categoría de álbum del año.

Para hacerse del reconocimiento, Succar luchará contra estrellas internacionales de la industria.

A través de sus redes sociales, el peruano hizo pública su emoción.

“Aún no lo puedo creer. He estado intentando de postear algo, pero no he podido porque estoy saltando hasta el techo. Es más que un honor, esto no es sólo mi nominación. A toda la gente que participó de este gran disco: Lo hicimos. ¡Vamos con todo!”, señaló.

Asimismo, Tony Succar resaltó lo importante de esta nominación presentada por Juan Luis Guerra.

“Es mi ídolo. Ver este video me da ganas de llorar dolbe porque él lo anunció. Con Dios todo es posible”, concluyó. El anuncio fue hecho por el gran artista dominicano Juan Luis Guerra, precisamente ídolo del peruano Tony Succar.

La categoría Álbum del Año será disputada también por Paula Arenas (Visceral), Rubén Blades (Paraíso Road Gang), Andrés Calamaro (Cargar La Suerte), Fonseca (Agustín), Luis Fonsi (Vida), Rosalía (El Mal Querer), Alejandro Sanz (#ELDISCO), Ximena Sariñana (¿Dónde Bailarán Las Niñas?) y Sebastián Yatra (Fantasía).