Exanimador denuncia públicamente a Tony Rosado por maltrato y teme por su vida

El cantante de cumbia Tony Rosado se encuentra en el ojo de la tormenta por su comportamiento contra las mujeres, su público y la gente con las que trabaja.

En medio de esa polémica, su exanimador Jeison Aquino denunció al cantante de cumbia en televisión y aseguró que teme por las represalias que pueda tomar Tony Rosado.

Aquino contó en 'Válgame Dios' que el 'Ruiseñor de la cumbia' constantemente lo insultaba en el escenario y una vez le dijo "burro".

"Tony Rosado me agredió verbalmente y físicamente en Huacho, esa no es la primera ni la última vez que el señor me agredió. Recuerdo una vez cuando estuvo mareado, tomó agua y me lo tiró en la cara, me escupió", sostuvo.

El exanimador manifestó que no lo denuncia por la vía legal, ya que Tony Rosado es una persona aparentemente 'vengativa'.

" Si yo podría hacerle un juicio es como correr (peligro) con mi vida y la vida de mi familia porque el señor puede atentar contra su vida de ellos y contra mi vida", señaló el extrabajador.

El joven Jeison Aquino también señaló que Tony Rosado estaría costumbrado a bromear con golpes y lanzando botellas a sus trabajadores. Incluso se agarró a golpes con él.



JUSTIFICA FEMINICIDIO

Acostumbrado a dedicar palabras de grueso calibre a las mujeres en las letras de sus canciones, Tony Rosado hizo una declaración insólita ante la ola de feminicidios en el Perú.

El popular intérprete de 'Ya te olvide' se refirió los actos obscenos que realiza a diversas fanáticas en los escenarios y señaló que solo se trata de un "show".

"Es parte del show, las chicas se suben al escenario a que yo las toque. Se suben a bailar, me cogen, se ponen de poto. Entonces, qué quieres que haga. Si no lo hago, dicen que soy maricón. Yo no lo hago en el sentido de cochino, de hacerle daño, de manosearla, sino de bailar nada más. No soy machista, cada persona tiene su forma de ser", indicó en 'Magaly TV, la firme'.

Al ser preguntado sobre si sus letras incentivan el odio contra la mujer, Rosado justificó de manera increíble la ola creciente de femenicidios en el país. "No incentivan nada. Si el hombre la ha matado a la mujer es problema de él. Él la mata porque tendrá odio o porque no le hace caso. No quiere volver con él, entonces él la mata", precisó.



