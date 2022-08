Mafer Véliz, la hija no reconocida de Tommy Portugal, reveló que el artista no quiso asistir a su quinceañero, pese a que se lo pidió. Sin embargo, el cantante sí acudió a la fiesta por los 15 años de la hermana de Estrella Torres y hasta fue su chambelán.

En entrevista con Magaly Medina, Mafer, que actualmente tiene 21 años, sostuvo que también invitó a los familiares del exmiembro de ‘Los Caribeños de Guadalupe’, pero también sufrió un desaire por parte de ellos.

“Todo lo que he hecho, hemos ido a conciertos, hemos compartido en reuniones familiares, hemos hecho miles de cosas. Están buscando la sin razón, hemos viajado al norte con mi familia...”, repetía el intérprete hasta que fue interrumpido por su hija, quien contó que solo viajaron al norte porque se trataba de la fiesta de la hermana de Estrella Torres, quien era novia de Tommy en ese entonces.

“Él fue el que entró como sorpresa, con la quinceañera”, expresó Mafer.

NO FUE A SU QUINCEAÑERO

Ante ello, el cantante dijo que accedió a estar con la quinceañera en representación del padre fallecido de Estrella Torres. Esto incomodó a Mafer, que le reclamó inmediatamente: “Y lo hiciste en frente mío cuando no fue a mi quinceañero porque no quiso”.

En su defensa, Tommy Portugal indicó que estaba en una gira y que no pudo ir al cumpleaños de su hija. Además, aseguró que nunca ha sido un padre ausente. Sin embargo, no supo explicar por qué hasta ahora no se ha hecho la prueba de ADN ni ha reconocido a Mafer.

Hermana de Tommy Portugal y los fuertes mensajes a María Fernanda

LE REGALÓ UNA GUITARRA Y SE LA PIDIÓ DE VUELTA

En otro momento de la entrevista, Tommy Portugal le contó a Magaly Medina que le regaló una guitarra a Mafer Véliz, tratando de defenderse de las acusaciones de ser un padre ausente. Sin embargo, fue interrumpido por su hija, quien sostuvo que si bien es cierto que le hizo este regalo, se la pidió poco después.

La joven cantante detalló que le dijo que se dé y que luego le compraría otra mejor.

VIDEO RECOMENDADO:

Central, restaurante dirigido por los cocineros peruanos Virgilio Martínez y Pía León, fue elegido el segundo mejor restaurante del mundo en The World’s 50 Best Restaurants. El prestigioso ranking fue dado a conocer esta tarde en Londres