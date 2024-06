Tommy Portugal se sumó a la larga lista de artistas que se han convertido en blanco de los extorsionadores, un delito que cada día va en aumento y que recientemente cobró la vida del cantante de cumbia Jaime Carmona.

Brunella Torpoco, Vanessa Soto ‘La Chinita de la Salsa’, Esaud Suárez, Azucena Calvay, Chechito y también Tommy Portugal son solo algunos de los cantantes que han sido víctima de amenazas por parte de delincuentes que les exigen fuertes sumas de dinero para dejarlos trabajar.

Lejos de recurrir a las autoridades, el ex de Estrella Torres contó en el programa de YouTube, Ouke, de Carlos Orozco que decidió buscar soluciones por su propia cuenta ya que se sentía desprotegido pro las autoridades.

“Ya me han extorsionado 4 veces. Lo he manejado así nomás buscando ahí algunos padrinos porque es más rápido solucionarlo así”, empezó contando el artista, quien resaltó lo complicado que es seguir realizando shows bajo amenazas.

"Lamentablemente, porque no te dejan trabajar, te quitan tu tranquilidad y eso es horrible, no le deseo a nadie. (…) He visto que a Azucena Calvay y Esaúd Suárez los están extorsionando y a cada rato a todo el mundo, nadie se salva de eso ni el bodeguero de la esquina", lamentó el cantante de cumbia.









Cantante Azucena Calvay es extorsionada:

La cantante Azucena Calvay reveló que está siendo víctima de extorsionadores que le exigen dinero para no atentar contra su vida.

En declaraciones al diario Trome, la artista dijo que es su mánager quien ha recibido las llamadas amenazantes y se está encargando del tema.

En ese sentido, dijo que no está cediendo a las demandas de los delincuentes.

“Yo no he recibido las llamadas (extorsionadoras). Han llamado a mi mánager. Quieren plata porque si no me van a matar, pero mi mánager se está encargando. Sé que no ha cedido (ante las amenazas) y lo está solucionando”, expresó.

Recordó que cuando inició su carrera también recibió este tipo de amenazas, pero en ese tiempo no lo veía tan extremo, pero ahora sí, pues tiene una hija.

“Antes no lo veía tan extremo, pero ahora me pongo en posición de madre y tengo miedo, sobre todo porque mi hijito está pequeño. Gracias a Dios que todo se está solucionando, pero siento mucha impotencia porque los delincuentes no solo quieren lucrar conmigo, sino también con todos los artistas del medio. Ahora se ven extorsiones en todos lados. Espero que la Policía se encargue”, acotó.

